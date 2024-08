Hintergründe zum Schalker Millionen-Deal enthüllt

IMAGO/pepphoto / Horst Mauelshagen

Neuer Ärmelsponsor für den FC Schalke 04

Kurz vor dem fulminanten 5:1-Auftaktsieg in der 2. Bundesliga gegen Eintracht Braunschweig verkündete der FC Schalke 04 die Zusammenarbeit mit einem neuen Ärmelsponsor - ein Deal, der offenbar eine Millionensumme in die Kassen des klammen Revierklubs spült.

Laut "WAZ" überweist die heatrex GmbH, ein Photovoltaikunternehmen aus Castrop-Rauxel, nämlich im Rahmen des auf zwei Jahre angelegten Engagements einen siebenstelligen Betrag an den S04 - demnach ein Top-Wert im ligaweiten Vergleich.

"Mit der heatrex GmbH haben wir einen Ärmelpartner gewonnen, der aus der Region kommt und zudem ganz im Sinne der Nachhaltigkeitsstrategie unseres Vereins aufgestellt ist, die wir konsequent weiterverfolgen. So haben wir uns in den Gesprächen schnell auf einen gemeinsamen Weg festlegen können und freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit", hatte Schalke-Vorstandschef Matthias Tillmann erklärt.

heatrex-Geschäftsführer Marc Thiel sagte: "Auch wir freuen uns über den gelungenen Auftakt und eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem FC Schalke 04. Neben möglichst vielen guten Spielen der Königsblauen freuen wir uns darauf, unsere Mission weiterhin mit voller Leidenschaft und Engagement voranzutreiben: eine Energiewende mit bezahlbaren und nachhaltigen Heizlösungen, damit wir uns auch in Zukunft an einem Himmel in blau und weiß erfreuen können. Glück auf!"

FC Schalke 04: Neuer Sponsor bringt Glück

Das Logo des neuen Sponsors zierte am Samstagabend in der heimischen Veltins-Arena erstmals den Ärmel des Schalker Trikots - und brachte anscheinend Glück.

Tobias Mohr (9.), Moussa Sylla (25./82.) und Kenan Karaman (73./83.) trafen zum Kantersieg gegen den BTSV, der in Gelsenkirchen zarte Aufstiegsträume reifen ließ. Für das einzige Gegentor sorgte Kevin Ehlers (33.).

Am kommenden Samstag (13:00 Uhr) steht für die Königsblauen das nächste Duell an, auswärts beim 1. FC Nürnberg, mit dessen Anhängern die Schalker Fans seit Jahrzehnten eine intensive Freundschaft verbindet.