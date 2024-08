BVB-Abgang? Das sagt Emre Can

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Emre Can will den BVB nicht verlassen

Geht es um mögliche Abgangskandidaten bei Borussia Dortmund, fällt immer wieder auch der Name von Emre Can. Der BVB-Kapitän hat aber eine klare Meinung zu seiner Zukunftsplanung.

"Ich sehe gerade keinen Grund, warum ich den Verein wechseln sollte", sagte Can im Trainingslager in Bad Ragaz gegenüber der "Funke Mediengruppe".

Can, der auch in der kommenden Saison die Kapitänsbinde beim BVB tragen wird, beschäftigt sich nach eigener Aussage auch mit Kritik an seiner Person, "wenn ich weiß, dass sie berechtigt ist. Aber da höre ich eher auf die Leute, die mir nahestehen als auf Benotungen in der Öffentlichkeit".

Der EM-Fahrer betonte: "Zur Wahrheit gehört, dass ich mich eigentlich bei allen Vereinen, in denen ich war, durchgesetzt habe, unter vielen großen Trainern gespielt habe. Sie sehen, was ich im Training leiste, was ich im Gym mache. Ob ich von der Öffentlichkeit kritischer gesehen werde als andere Fußballer, das kann ich ja nur schwer beeinflussen."

Kapitänsamt beim BVB "eine Riesenehre" für Emre Can

Weiter als Dortmunder Kapitän zu fungieren sei "eine Riesenehre, weil ich genau weiß, welchen Stellenwert der BVB bei den Fans hat", schwärmte Can. "Es ist ein Weltklub. Ich versuche, dem gerecht zu werden, in dem ich einfach so bin, wie mein Naturell ist. Ich versuche, meine Mitspieler mitzureißen, vor allem die jüngeren. Nicht nur auf, sondern auch abseits des Platzes."

Can war im Januar 2020 von Juventus Turin zum BVB gewechselt, zunächst auf Leihbasis. Anschließend griff eine Kaufpflicht, 25 Millionen Euro flossen an Italiens Rekordmeister. 159 Pflichtspiele (14 Treffer, zehn Vorlagen) im BVB-Trikot stehen bislang in seiner Vita.

Cans Leistungen im schwarz-gelben Trikot waren zwar bislang zumeist wechselhaft. Dennoch entschieden sich die Verantwortlichen, ihn ihm Sommer 2023 zum Kapitänserben von Marco Reus zu machen.