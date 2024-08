Geheimklausel bei Mario Götze enthüllt

IMAGO/Samuel Delgado

Mario Götze könnte sogar bis 2027 bei Eintracht Frankfurt bleiben

Beim Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt besitzt Mario Götze noch einen Vertrag bis 2026. Nun wurde eine Geheimklausel bei dem SGE-Routinier enthüllt.

Wie die "Sport Bild" berichtet, hat Götze eine Option auf ein weiteres Jahr bei Eintracht Frankfurt. Eine entsprechende Klausel bestätigte der 32-Jährige gegenüber dem Blatt.

"Als ich in Frankfurt unterschrieben habe, war auch immer die Idee, das längerfristig zu machen. Ich habe hier einen Vertrag und auch noch eine Option danach", so der Weltmeister von 2014.

Allerdings ist fraglich, ob der offensive Mittelfeldspieler Gebrauch von dieser machen wird.

"Dann bin ich ja schon alt. Oder sagen wir mal Fußball-alt", merkte Götze an und betonte: "Der Moment zählt. Momentan fühle ich mich hier sehr wohl. Und dann ist es auch ein Leistungsthema. Wo stehen wir als Eintracht Frankfurt? Wo stehen wir als Team? Wie ist meine Leistung? Darauf baut sich alles Weitere auf."

Mario Götze war im Sommer 2022 von PSV Eindhoven zu Eintracht Frankfurt gewechselt. Seitdem bestritt der Siegtorschütze vom WM-Triumph 2014 87 Pflichtspiele für die Hessen. Sieben Tore und 13 Vorlagen stehen zu Buche.

Droht Götze bei Eintracht Frankfurt die Bank?

In der vergangenen Saison stand Götze in 30 Bundesligaspielen auf dem Platz und steuerte dabei fünf Scorerpunkte (drei Tore, zwei Assists) bei. In der Startelf stand er 23 Mal.

In der Spielzeit 2024/2025 droht Götze laut "kicker" allerdings die Reservebank. Demnach muss er um seinen Platz bei Eintracht Frankfurt kämpfen. Es sei derzeit noch unklar, wo im SGE-Spiel überhaupt Platz für den 32-Jährigen ist.

Früher oder später kann sich Götze einen Wechsel in die US-amerikanische MLS vorstellen. "Wir waren öfter in Amerika, und die MLS ist immer ein Zukunfts-Thema gewesen, auch schon, als ich noch jünger war. Aber aktuell ist es noch keines – und es waren im Sommer auch nur Gerüchte, die da kursierten, ohne jeglichen Wahrheitsgehalt", stellte der Offensivspieler zuletzt im Gespräch mit "Bild am Sonntag" klar.