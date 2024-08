Neugebauer heuert bei Hummels-Agentur an

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Roger Buerke

Leo Neugebauer holte Olympia-Silber im Zehnkampf

Nach seinem Silber-Triumph im Olympia-Zehnkampf will Leo Neugebauer auch vermarktungstechnisch durchstarten. Dafür heuerte der Leichtathlet bei einer Marketing-Agentur an, bei der auch einige Fußball-Stars wie Ex-BVB-Profi Mats Hummels unter Vertrag stehen.

Leo Neugebauer ist neues Mitglied der Marketing-Agentur "Five Aside". Dort stehen neben Mats Hummels zum Beispiel auch Christoph Kramer von Borussia Mönchengladbach oder Timo Werner von Tottenham Hotspur unter Vertrag.

"Von solchen großen Namen kann ich natürlich etwas lernen. Ich bin eine Person, die gerne neue Kontakte macht. Den anderen werde ich bestimmt einige Fragen stellen, um etwas zu lernen. Darauf freue ich mich sehr", sagte Neugebauer zur "Sport Bild".

Der 24-Jährige wolle sich nicht ausschließlich auf den Sport konzentrieren. Auch Projekte abseits der Tartanbahn reizen ihn.

"Ich möchte definitiv in eine Richtung gehen, wo ich mehr als nur ein Athlet bin und gerne auch etwas zurückgeben. Es gibt rund um den Sport so viel, das man machen kann. Daran bin ich sehr interessiert", so der deutsche Rekordhalter.

Sponsorendeals hat Neugebauer bislang mit Nike und Powerade abgeschlossen. Nachdem er sein Studium an der Universität von Texas in Austin beendet hat, sollen diese ausgebaut werden.

Neugebauer gewinnt Silber im Zehnkampf

"Als College-Athlet konnte ich bisher nur für die Partner etwas machen, wenn ich außerhalb der USA war. Den Nike-Deal habe ich schon vor einiger Zeit abgeschlossen. Den kann ich jetzt weiter ausbauen", erklärte Neugebauer: "Bei den Partnerschaften werde ich sicher lieber mit einigen wenigen größeren Sponsoren Abschlüsse machen. Lieber ein paar enge Partnerschaften statt zu viele."

Beim olympischen Zehnkampf lag Topfavorit Neugebauer lange auf Goldkurs, doch irgendwann spielten die Nerven und die Muskeln nicht mehr richtig mit - so konnte der Norweger Markus Rooth in einem echten Thriller noch an dem 24-Jährigen vorbeiziehen.

Der wie entfesselt auftretende Rooth krönte sich mit 8796 Punkten zum neuen König der Athleten, Neugebauer hatte am Ende 48 Zähler Rückstand.