Diese Stars sollen Kompanys Grundgerüst bilden

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Florian Schust

Dayot Upamecano spielt beim FC Bayern unter Vincent Kompany angeblich eine zentrale Rolle

Am Ende einer langen von Rückschlägen geprägten Trainersuche des FC Bayern stand eine überraschende Lösung: Vincent Kompany soll die Münchner 2024/25 zurück in die Erfolgsspur führen. Nun kommt ans Licht, dass der Belgier bereits beschlossen haben soll, welche Spieler das Grundgerüst seiner Elf bilden sollen.

Bei seiner Titeljagd mit dem FC Bayern wird Vincent Kompany in der kommenden Saison auf eine "Achse" setzen, die aus Keeper Manuel Neuer, Innenverteidiger Dayot Upamecano sowie den Offensivspielern Jamal Musiala und Harry Kane besteht. Das berichtet die "Sport Bild".

Demnach könnte zudem Neuzugang Joao Palhinha auf Anhieb ein "zentrales Puzzlestück" des Teams sein. Der 29-Jährige, der für rund 51 Millionen Euro vom FC Fulham kam, ist auf der Sechs zuhause.

Durchaus überraschend ist allerdings, dass Upamecano Teil des Grundgerüstes unter Kompany sein soll. Der 25-jährige Franzose ist zwar fraglos ein Innenverteidiger von Top-Format, hat es seit seinem Wechsel von RB Leipzig zum FC Bayern im Sommer 2021 allerdings nur selten zum unumstrittenen Stammspieler geschafft. Dem Nationalspieler unterliefen schlicht zu häufig dicke Patzer, die die Münchner Punkte kosteten.

Ein Umstand, von dem sich Kompany wohl nicht abschrecken lässt. Der neue Trainer des deutschen Rekordmeisters, der in seiner aktiven Karriere ebenfalls meist in der Abwehrmitte agierte, wird Upamecano angeblich sein volles Vertrauen schenken.

Etablierte Stars des FC Bayern mit Zweifeln an Kompany?

Allerdings, so will die "Sport Bild" ebenfalls erfahren haben, wird Kompany anders als seine Vorgänger in der bayerischen Landeshauptstadt, vermehrt rotieren. Als Vorbild dient Pep Guardiola, unter dem Kompany bei Manchester City große Erfolge feierte.

Anders als sein prominentes Vorbild verfügt Kompany allerdings (noch) über wenig Erfahrungen als Coach eines absoluten Top-Klubs. Vor allem etablierte Stars wie Thomas Müller, Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Kingsley Coman oder Serge Gnabry sollen das Handeln des 38-Jährigen genau beäugen, so der Bericht.

Zweifel können wohl nur sportliche Erfolge beseitigen. Die erste Chance dafür bekommt der FC Bayern am 16. August, wenn mit der DFB-Pokal-Partie gegen den SSV Ulm der Saisonstart ansteht.