Ex-Coach packt über Neuzugang des FC Bayern aus

IMAGO

Schafft Nestory Irankunda den Durchbruch beim FC Bayern?

Immerhin 3,4 Millionen Euro überwies der FC Bayern für den erst 19 Jahre alten Neuzugang Nestory Irankunda an seinen Ausbildungsverein Adelaide United - gut angelegtes Geld, wenn man Australiens U17-Nationaltrainer Brad Maloney glauben darf.

"Der Himmel ist sein Limit. Seine Explosivität und seine Gier, Gegenspieler auszuspielen und Tore zu schießen, waren sofort offensichtlich. Es ist unter derart jungen Spielern selten zu sehen, dass jemand über so eine Energie, so eine Physis und so einen Siegeswillen verfügt", sagte Maloney gegenüber dem Portal "Spox" über Irankunda.

Der 52-Jährige hatte den Shooting-Star 2022 im zarten Alter von 15 Jahren in seine Auswahl berufen. Inzwischen debütierte der Teenager schon in der A-Nationalmannschaft der Socceroos.

"Nestory gilt als eines der größten Talente in der Geschichte Australiens. Mark Viduka, Harry Kewell und Tim Cahill waren großartige Spieler und hatten tolle Karrieren. Aber ich habe es noch nie erlebt, dass ein australischer Fußballer so ein globales Interesse geweckt hat wie Nestory", schilderte Maloney.

Auch beim FC Bayern, wo er in der Vorbereitung bereits die ersten Duftmarken hinterließ, traut der der Fußballlehrer seinem früheren Schützling einiges zu. "Wenn sich Nestory weiterhin so entwickelt wie in den vergangenen Jahren, kann er zu einem der prägendsten Spieler in jedem Klub werden", so Maloney.

FC Bayern: Hier gibt es bei Irankunda noch Luft nach oben

Luft nach oben gibt es bei dem Top-Talent allerdings noch. "Nestory ist zwar ein unglaubliches Talent mit dem Ball, aber um ein kompletter Spieler zu werden, muss er in der Defensive mehr Verantwortung übernehmen. Er ist sich dessen bewusst und arbeitet daran, wie ich das aus der Ferne beobachte", sagte Maloney.

Auffällig ist neben Irankundas fußballerischen Qualitäten auch sein Torjubel, den die Fans des FC Bayern in Zukunft womöglich häufiger zu sehen bekommen. "Seit ich ihn kenne, feiert er seine Treffer mit Rückwärtssalti. Dadurch verstärkt er die Freude über seine Tore bei den Teamkollegen und Fans nur noch weiter", erzählte Maloney.