Auf den Spuren der Bayern: BVB investiert in XXL-Leinwand

IMAGO/Joeran Steinsiek

Nuri Sahin steht vor seiner ersten Saison als Cheftrainer des BVB

Am 17. August steht für Nuri Sahin in der 1. Runde des DFB-Pokals gegen Phönix Lübeck sein erstes Pflichtspiel als Chefcoach von Borussia Dortmund auf dem Programm. Damit der Start in die Saison keine böse Überraschung parat hält, arbeitet Sahin aktuell im Schweizerischen Bad Ragaz mit den BVB-Stars am Feinschliff. Apropos Feinschliff: Für diesen soll Sahin bei den Bossen der Borussia einen Wunsch hinterlegt haben.

Bundestrainer Julian Nagelsmann ließ zu seiner Zeit als Trainer des FC Bayern einen XXL-Bildschirm auf dem Trainingsgelände der Münchner installieren, um noch während der Einheiten auf Unsauberkeiten in den Abläufen eingehen zu können. Ein Kniff, dem Nuri Sahin nun beim BVB nacheifern will.

Die "Sport Bild" berichtet, dass der Deutsch-Türke bei den Bossen der Borussia den Wunsch hinterlegt hat, am Trainingsgelände einen rund 30 Quadratmeter großen Bildschirm zu installieren. Die Kosten betragen demnach rund 150.000 Euro.

Früherer Dienstantritt für die BVB-Stars unter Sahin

Sahin will seiner Mannschaft durch die Neuerung noch auf dem Rasen videounterstütztes Feedback geben können und so sein Vorhaben vorantreiben, den BVB künftig dominanter auftreten zu lassen. Die 59 Prozent Ballbesitz, die der BVB in der vergangenen Rückrunde an den Tag legte, sollen mindestens aufrechterhalten werden. Sahin stieß im Januar als Co-Trainer von Ex-Übungsleiter Edin Terzic zum Team.

Im Vergleich zu seinem Vorgänger soll Sahin dem Bericht zufolge übrigens schon an einer Stellschraube gedreht haben: Statt wie unter Terzic 60 Minuten müssen die Dortmunder Spieler nun 90 Minuten vor Trainingsbeginn erscheinen.

Hiermit will Sahin seinen Akteuren mehr Zeit zum frühstücken und den persönlichen Austausch bieten. Der ehemalige BVB-Kapitän selbst soll sich zudem regelmäßig die Zeit nehmen, den Spielern in dieser Zeit Gesellschaft zu leisten.