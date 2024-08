Längerer Guirassy-Ausfall? Kehl wird deutlich

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

BVB-Neuzugang Serhou Guirassy arbeitet an seinem Comeback

Vor der Verpflichtung von Serhou Guirassy hatte Borussia Dortmund beim Medizincheck eine Knieverletzung festgestellt, sich aber dennoch für den Deal entschieden. Anfang September soll der Neuzugang vom VfB Stuttgart wieder ins Spielgeschehen eingreifen können. Gerüchte um einen längeren Ausfall sind laut Sebastian Kehl nicht wahr.

Borussia Dortmund konnte Serhou Guirassy dank einer Ausstiegsklausel vom VfB Stuttgart loseisen. Der Transfer ging aufgrund einer Verletzung des Torjägers mit leichter Verzögerung über die Bühne. Erst Anfang September soll der Nationalspieler aus Guinea wieder voll einsatzbereit sein.

In ihrer Mittwochsausgabe vermeldete die "Sport Bild" jedoch, dass die Blessur allerdings erheblich größer ausfällt, als ursprünglich angenommen. Die Sportzeitschrift wollte erfahren haben, dass Guirassy deutlich länger zum Zuschauen verdammt ist.

BVB-Sportdirektor reagiert auf Guirassy-Gerücht

Der Angreifer stünde demnach an den ersten vier Bundesliga-Spieltagen nicht zur Verfügung. Die Bosse der Dortmunder gingen derzeit davon aus, dass Guirassy am 27. September gegen den VfL Bochum mit von der Partie ist, heißt es weiter. Diesen Bericht hatte Guirassy sofort in den sozialen Medien mit einem roten X kommentiert.

Auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur reagierte BVB-Sportdirektor mit deutlichen Worten auf die Gerüchte. "Serhou war und ist im Plan. Er trainiert hier in Bad Ragaz jeden Tag und befindet sich bereits wieder im Lauftraining. Das absolviert er natürlich ohne Schiene", so der Ex-Profi: "Einen konkreten Zeitpunkt für seine Rückkehr haben wir nie genannt."

Er werde wie abgesprochen zu Beginn noch fehlen, dann aber zeitnah zur Verfügung stehen, erklärte Kehl. Der Pflichtspielauftakt für Borussia Dortmund steigt am 17. August im DFB-Pokal gegen Phönix Lübeck. Genau eine Woche später steht für die Westfalen dann auch der erste Spieltag in der Bundesliga gegen Eintracht Frankfurt an.