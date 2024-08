Frankfurt-Star zu Transfer-Gesprächen abgereist

IMAGO/HMB Media

Willian Pacho wird Eintracht Frankfurt verlassen

Im Kader von Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt steht eine weitreichende Änderung bevor: Die SGE wird Abwehrspieler Willian Pacho nach nur einem Jahr schon wieder abgeben. Offiziell durch ist der Transfer noch nicht, im Testspielkader der Hessen fehlte er aber bereits.

"Willian Pacho befindet sich derzeit in Gesprächen mit einem anderen Klub und fehlt deshalb im Kader für das heutige Testspiel", bestätigte Eintracht Frankfurt am Mittwochnachmittag beim Kurznachrichtendienst X. Die SGE testet in Bornheim gegen den FSV Frankfurt.

Spekulationen über einen baldigen Abschied des 22-Jährigen hatten in den letzten Tagen die Runde gemacht. "Sky" meldete, dass der Nationalspieler Ecuadors bei Paris Saint-Germain hoch im Kurs steht.

Sollte ein Transfer zustande kommen, würde Eintracht Frankfurt wohl ordentlich abkassieren: Der Innenverteidiger war erst im Juli 2023 vom belgischen Klub Royal Antwerpen zu den Adlerträgern gekommen, neun Millionen Euro wechselten damals den Besitzer. Nun heißt es beim TV-Sender "Sky", dass die Hessen 45 Millionen Euro erhalten - ein sattes Transferplus.

Pacho in Debütsaison bei Eintracht Frankfurt sofort Stammkraft

Eigentlich besitzt der Verteidiger am Main noch einen Vertrag bis 2028, in seiner Debütsaison in der Bundesliga schaffte er es auf Anhieb zum Stammspieler. 33 Partien absolvierte er im Oberhaus, drei im DFB-Pokal und acht in der Conference League bzw. in der Qualifikation zum Wettbewerb.

In Philipp Max hatte zuletzt bereits ein anderer Abwehrspieler die Frankfurter Eintracht verlassen. Der Linksverteidiger wechselt nach Griechenland zu Panathinaikos. Zudem blieb Kristijan Jakic nach seiner Leihe beim FC Augsburg.

Auf Seiten der Neuzugänge ragt die Verpflichtung von Angreifer-Talent Can Uzun heraus, der für elf Millionen Euro vom 1. FC Nürnberg verpflichtet wurde.