Neuer Name auf dem Trikot: BVB-Star erklärt kuriosen Schritt

IMAGO/David Inderlied

Jamie Gittens will mit dem BVB in der neuen Saison wieder angreifen

In der kommenden Saison trägt Jamie Gittens bei Borussia Dortmund nur noch mit den zweiten Teil seines Doppelnachnamens auf dem Rücken. In einem Interview erklärte der Flügelflitzer nun, was es damit auf sich hat.

"Beide sind Namen meines Vaters, aber er hat gesagt, dass er es besser findet, wenn ich nur Gittens heiße, weil das kürzer ist. Die meisten Leute kennen ihn als Gittens, also laufe ich in Zukunft auch nur mit Gittens auf", sagte er gegenüber Vereinsmedien.

Im Fokus soll bei ihm in der neuen Spielzeit aber eigentlich die sportliche Weiterentwicklung stehen. Dafür habe er in den letzten Monaten viel investiert, erzählte der Engländer.

"Ich gehe so oft wie möglich in den Kraftraum, um weniger Verletzungen zu haben. Ich möchte Tore schießen, mehr Tore und mehr Torvorlagen als in der vergangenen Saison. Und hoffentlich gewinnen wir als Team einen Titel", zeigte er sich hoffnungsvoll.

Die letzte Saison, als ihm wettbewerbsübergreifend zwei Tore und acht Vorlagen gelangen, sei aber bereits ein wichtiger Entwicklungsschritt gewesen.

Beim BVB unter Nuri Sahin zum Stammspieler?

"In den meisten Spielen zur Verfügung zu stehen, nicht verletzt zu sein. Das ist eine große Sache, denn wenn man zur Verfügung steht, kann man immer spielen. Ich habe in der Saison viel gelernt, nämlich geduldig zu sein, von anderen zu lernen, wenn ich spiele. Und zu warten, bis ich dran bin", so der 19-Jährige.

Im besten Fall traue er sich nun sogar den Sprung zum Stammspieler zu. "Man weiß nie, was passiert. Aber ich bin zuversichtlich", machte Gittens deutlich.

Künftig ist es beim BVB die Aufgabe von Nuri Sahin, sein Potenzial herauszukitzeln. Gittens glaubt fest daran, dass der neue Dortmund-Coach das Zeug zum Talente-Flüsterer hat.

"Nuri ist ein großartiger Trainer. Er hilft vor allem mir und der Mannschaft sehr viel. Er spricht viel unter vier Augen mit, darüber, was ich verbessern kann und was ich auch gut mache. Es ist gut zu wissen, was ich noch lernen kann", schilderte der Youngster.

Aktuell bereitet sich der BVB noch im Trainingslager in Bad Ragaz auf die Saison vor. Am 17. August startet man im DFB-Pokal gegen Phönix Lübeck dann in die Pflichtspiele.