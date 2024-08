Darum stockt der Transfer des Pacho-Nachfolgers zur SGE

IMAGO/Giannis Papanikos

Konstantinos Koulierakis soll der Pacho-Nachfolger bei Eintracht Frankfurt werden

Nach nur einem Jahr wird Innenverteidiger Willian Pacho dem Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt bereits wieder den Rücken kehren und sich wohl Paris Saint-Germain anschließen. Mit Konstantinos Koulierakis hat die SGE bereits einen Nachfolger an der Angel. Der Wechsel des Griechen könnte sich offenbar aber noch ziehen.

Im Kader von Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt steht eine weitreichende Änderung bevor: Die SGE wird Abwehrspieler Willian Pacho nach nur einem Jahr schon wieder abgeben. Die Abreise des Ecuadorianers für Gespräche mit einem anderen Klub bestätigten die Hessen am Mittwochabend.

Spekulationen über einen baldigen Abschied des 22-Jährigen hatten in den letzten Tagen die Runde gemacht. "Sky" meldete, dass der Nationalspieler Ecuadors bei Paris Saint-Germain hoch im Kurs steht. Sollte ein Transfer zustande kommen, würden wohl rund 40 Millionen Euro Ablöse fällig.

Eintracht Frankfurt: Rund zehn Millionen Euro für den Pacho-Nachfolger

Einen Teil davon will der Bundesligist gleich in einen Nachfolger investieren. "Sky" und "kicker" berichten übereinstimmend, dass die SGE den griechischen Innenverteidiger Konstantinos Koulierakis ins Visier genommen hat. Die Gespräche mit dem Abwehrspieler des Erstligisten PAOK Saloniki sollen sogar schon weit fortgeschritten sein.

Jedoch deutet sich laut "kicker" an, dass ein Wechsel des 20-Jährigen, der wohl rund zehn Millionen Euro kosten würde, nicht sofort über die Bühne gehen wird. Demnach will PAOK dem Abwehr-Talent noch keine Freigabe erteilen, da man aktuell noch in der Champions-League-Qualifikation gefordert ist.

Dort steht für den griechischen Top-Klub am 13. August das Rückspiel gegen den schwedischen Vertreter Malmö FF in der 3. Runde an. Sollte das Spiel gewonnen werden, dann stehen Ende August die Playoffs auf dem Programm. Nähere Angaben zum Zeitpunkt des Wechsels gehen aus dem Bericht nicht hervor.