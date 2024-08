Holt der BVB doch einen Rothe-Ersatz?

IMAGO/Guido Kirchner

Hat BVB-Sportchef Lars Ricken nicht ganz die Wahrheit gesagt?

Den Abgang von Linksverteidiger Tom Rothe zum 1. FC Union Berlin will Borussia Dortmund intern auffangen, das gab Sport-Geschäftsführer Lars Ricken am Mittwoch bekannt. Einem Bericht zufolge könnte es sich allerdings lediglich um leere Worte des BVB-Bosses handeln.

Der 18-jährige Almugera Kabar soll beim BVB die Lücke füllen, die der Transfer von Tom Rothe zum 1. FC Union Berlin gerissen hat. Das gab Sportchef Lars Ricken am Mittwoch auf einer Medienrunde bekannt. Diese Entscheidung sei zwar durchaus "eine mutige", man stehe allerdings zu ihr, so Ricken.

Der "kicker" allerdings vermutet, dass die Schwarzgelben doch noch aktiv nach einem externen Ersatz für Rothe suchen könnten.

Zwar soll man in der Führungsebene des BVB "neben den etatmäßigen Außen Yan Couto, Ramy Bensebaini und Julian Ryerson auch Niklas Süle, Emre Can und Pascal Groß" zutrauen soll, auf den defensiven Außenbahnen auszuhelfen, heißt es in einem Bericht des Fachmagazin, dennoch könnte noch ein Neuer kommen.

Auffallend: Auch "Sky" berichtete trotz Rickens Aussage, dass die Schwarz-Gelben den Markt im Blick behalten, maximal allerdings eine Leihe infrage komme.

Immerhin Kabar stieß nach dem Abschied von Rothe zum Team, das derzeit die Saisonvorbereitung im Schweizer Bad Ragaz absolviert. Ein dicker Fingerzeig dafür, dass der Kapitän der Dortmunder U19 tatsächlich eine Rolle im Profikader spielen soll.

Füllkrug-Ersatz will zum BVB

Unabhängig von den Außenverteidigerpositionen bestätigt der "kicker" Berichte, dass die Borussen auf jeden Fall noch Ersatz für den für rund 27 Millionen Euro Basisablöse zu West Ham United gewechselten Angreifer Niclas Füllkrug holen will. "Wunschlösung" ist demnach Maximilian Beier von der TSG 1899 Hoffenheim, der seit Tagen hartnäckig beim BVB gehandelt wird.

Die Verhandlungen zwischen den Klubs stehen zwar angeblich noch aus, Beier wolle aber gerne ins Ruhrgebiet wechseln, die Ablöse werde etwa 30 Millionen Euro erreichen.