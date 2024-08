Dieser Meisterheld könnte Bayer Leverkusen noch verlassen

IMAGO/Anke Waelischmiller/Sven Simon

Piero Hincapie (M.) wurde mit Bayer Leverkusen deutscher Meister

Mit Ausnahme von Josip Stanisic (kehrte nach Leih-Ende zum FC Bayern zurück) konnte der Deutsche Fußball-Meister Bayer Leverkusen praktisch alle Aktivposten aus der Rekordsaison 2023/2024 im Verein halten. Das könnte sich bis Ende des Monats, wenn das Transferfenster schließt, allerdings noch ändern.

Jüngst kamen nämlich Spekulationen darüber auf, dass mit Piero Hincapie doch noch ein Bayer-Star den Klub verlassen könnte. Der Abwehrspieler bestritt in der abgelaufenen Double-Saison immerhin 43 Pflichtspiele für die Werkself, kam vor allem in der Europa League unter Cheftrainer Xabi Alonso häufig zum Zug.

Wie "Sky"-Transferexperte Florian Plettenberg am Donnerstag vermeldete, soll der 22-Jähriger aber offen für einen Wechsel und eine "neue Herausforderung" sein. Seinen Stammplatz hatte er in Leverkusen nämlich zuletzt eingebüßt, auf seiner favorisierten Position in der Innenverteidigung musste er für Jonathan Tah, Edmond Tapsoba oder Odilon Kossounou weichen.

Sollte es konkretes Interesse eines zahlungskräftigen Klubs geben, scheint ein Transfer des ecuadorianischen Nationalspielers wohl tatsächlich möglich.

Hincapie besitzt noch einen Vertrag bis 2027

Piero Hincapie war im Sommer 2021 für knapp 6,4 Millionen Euro vom argentinischen Klub CA Talleres zu den Rheinländern gewechselt und hatte seit dem eine starke sportliche Entwicklung hingelegt. Insgesamt bestritt er bis dato 83 Bundesliga- und 31 Europapokal-Spiele für Bayer Leverkusen und erzielte dabei vier Treffer.

Vertraglich ist der Linksfuß noch bis 2027 an die Werkself gebunden.

Laut dem Medienbericht soll es derzeit Gespräche zwischen Bayer Leverkusen, der Spielerseite und möglichen Abnehmern für Hincapie geben. Von einer Einigung ist derzeit aber ebenso wenig bekannt wie von den Vereinen, um die es gehen könnte.

Gerüchte hatte es in den letzten Monaten bislang um einen möglichen Wechsel in die spanische La Liga zu Real der Atlético Madrid gegeben.