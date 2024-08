Andrich rasiert Lehmann für Pink-Kritik

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Robert Andrichs pinken Haare bei der EM lösten in Jens Lehmann "etwas" aus

Während der Fußball-Europameisterschaft packte der frühere Nationaltorwart Jens Lehmann die verbale Kettensäge aus, zog über DFB-Ass Robert Andrich her. Der hat darauf nun reagiert - mit einem scharfen Konter.

Andrich war bei der EM einer der Farbtupfer in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft, jedenfalls was das "Stylische" anging. Vor dem Viertelfinale gegen Spanien (1:2) färbte sich Andrich seine Haare pink - was Lehmann gar nicht passte.

Bei "Welt-TV" kommentierte der 54-Jährige Andrichs Haarfarbenwahl wie folgt. "Heutzutage muss man ja vorsichtig sein, weil vielleicht fühlt er sich heute auch als Frau oder so. Man muss ja sehr tolerant sein, aber ich glaube, im Rahmen einer Fußballmannschaft, besonders der deutschen Nationalmannschaft - der Elite -, ist das irgendwann ein bisschen zu viel."

Doch damit nicht genug. "Erst waren es blonde Haare, jetzt sind es pinke Haare, was will er uns damit zeigen? Hat er irgendwie Persönlichkeitsprobleme oder so, dass er so auffallen muss? Als Mitspieler hätte ich das sehr komisch gefunden und ich glaube, der Bundestrainer findet es auch nicht so toll", legte der Ex-Torwart nach.

Lehmann vermutete wegen dem pinken Schopf gar ein Eingreifen der UEFA - "weil das zu Verwirrungen bei den Gegenspielern führen kann".

Andrich: Lehmann eine "Frechheit"

In einem Interview mit dem "Kölner Stadt-Anzeiger" reagierte Andrich nun auf die wirre Abrechnung Lehmanns. "Dass Jens Lehmann so etwas sagt, ist für mich eine Frechheit. Dass er sich zu solchen Themen äußert, zeigt einfach, dass er nicht damit leben kann, nicht mehr im Gespräch zu sein. Also muss er irgendwo seinen Senf dazugeben", sagte der Profi von Bayer Leverkusen.

Mit Meister Leverkusen bereitet sich der Nationalspieler zurzeit auf die anstehende Saison vor. In einem Testspiel am Mittwoch kassierte die Werkself gegen den FC Arsenal ein 1:4. Am 10. August steht der letzte Test gegen Real Betis an, bevor Leverkusen am 17. August gegen den VfB Stuttgart um den Supercup spielt.