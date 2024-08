FC Schalke 04 verkündet Büskens-Hammer

IMAGO/Sportfoto Zink / Melanie Zink

Mike Büskens verlässt den FC Schalke 04

Der FC Schalke 04 und Vereinsikone Mike Büskens gehen getrennte Wege. Das teilte der Zweitligist am Donnerstagvormittag mit.

"In meiner Funktion als Vorstandsvorsitzender und auch persönlich möchte ich mich bei Mike Büskens für seine geleistete Arbeit in den vergangenen Jahren bedanken", sagte S04-Boss Matthias Tillmann. "Mike hat insbesondere großen Anteil am Aufstieg in der Saison 2021/2022, als er mit einem beeindruckenden Endspurt die direkte Rückkehr in die Bundesliga schaffte."

Die Schalker teilten weiter mit, man habe Büskens, zuletzt bis Ende der Vorsaison Co-Trainer des Profi-Teams, angeboten, ihn im Rahmen eines Heimspiels offiziell zu verabschieden. Eine Entscheidung dazu stehe noch aus, hieß es.

"Mike Büskens ist und bleibt ein Teil der erfolgreichen Schalker Vereinsgeschichte. Der Eurofighter und Aufstiegstrainer ist auf Schalke jederzeit herzlich willkommen!", sagte Tillmann weiter.

Büskens wendete sich in der offiziellen Vereinsmitteilung zu seinem Abschied in einem emotionalen Statement an die Schalker Fans. "Mehr als die Hälfte meines Lebens bin ich Königsblau. Ich habe jeden Tag am Berger Feld genossen und die Arbeit mit den Jungs geliebt", schrieb er dort unter anderem.

FC Schalke 04: Mike Büskens wird emotional

Er blickte auch zurück auf die Aufstiegssaison, die von "Vertrauen, Respekt und Loyalität" und der "Bindung zwischen vielen Menschen im Trainingszentrum" gekennzeichnet gewesen sei.

"Aber es gab auch einige Nackenschläge, wie den direkten Abstieg und unzählige Personalwechseln auf allen Ebenen. Mehr als zwei Hände voll an verschiedensten Vorständen, Direktoren und Trainern, alle mit unterschiedlichen Führungsstilen. Eine Kabine, die sich durch überdurchschnittliche viele Spielerwechsel permanent verändert. Sich darauf immer wieder einzulassen, war für alle Beteiligten nicht einfach. Gerade die letzten zwei Jahre waren dadurch sehr herausfordernd und haben viel Energie gekostet. Diese Zeit möchte ich erstmal sacken lassen", so Büskens.

Er habe Tillmann bereits Ende Mai mitgeteilt, "dass ich mich emotional nicht in der Lage fühle, im Moment über eine gemeinsame weitere Zukunft zu sprechen." Das "letzte Kapitel" seiner Beziehung zu Schalke sei dennoch "noch nicht geschrieben", betonte der 56-Jährige.

Das Statement von Mike Büskens im Wortlaut:

Glück auf Schalker!

Mehr als die Hälfte meines Lebens bin ich Königsblau. Ich habe jeden Tag am Berger Feld genossen und die Arbeit mit den Jungs geliebt. Die Zeit war sehr emotional und zum Beispiel geprägt von einer unfassbaren Aufholjagd vor zwei Jahren, mit 8 Siegen aus 9 Spielen und dem damit verbundenen, nicht mehr zu erwartenden Aufstieg!

Wer erinnert sich nicht an das St. Pauli-Spiel, wo wir nach einem 0:2-Rückstand zur Pause noch 3:2 gewonnen haben. In dieser fantastischen Zeit ist eine Bindung zwischen vielen Menschen im Trainingszentrum entstanden, die durch Vertrauen, Respekt und Loyalität gekennzeichnet ist.

Aber es gab auch einige Nackenschläge, wie den direkten Abstieg und unzählige Personalwechseln auf allen Ebenen. Mehr als zwei Hände voll an verschiedensten Vorständen, Direktoren und Trainern, alle mit unterschiedlichen Führungsstilen. Eine Kabine, die sich durch überdurchschnittliche viele Spielerwechsel permanent verändert. Sich darauf immer wieder einzulassen, war für alle Beteiligten nicht einfach. Gerade die letzten zwei Jahre waren dadurch sehr herausfordernd und haben viel Energie gekostet. Diese Zeit möchte ich erstmal sacken lassen.

Ich habe Matthias Tillmann schon am 22. Mai gesagt, dass ich mich emotional nicht in der Lage fühle, im Moment über eine gemeinsame weitere Zukunft zu sprechen. Aber ich weiß auch, dass letzte Kapitel in der Geschichte zwischen dem geilsten Club der Welt und mir, das ist noch nicht geschrieben!

Ich möchte mich für die Zuneigung und Wertschätzung vieler Schalker bedanken und werde die Menschen, die unserer Farben lieben, immer im Herzen tragen.

Königsblauer Gruß

Buyo