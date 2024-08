Kimmich-Kehrtwende des FC Bayern zeichnet sich ab

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Heike Feiner

Joshua Kimmich steht derzeit nur noch bis Ende Juni 2025 beim FC Bayern unter Vertrag

Der Vertrag von Joshua Kimmich beim FC Bayern endet im Sommer 2025, auf eine Fortsetzung der Zusammenarbeit konnte man sich bislang nicht einigen, mehreren Topklubs wird Interesse am deutschen Fußball-Nationalspieler nachgesagt: So lassen sich die Schlagzeilen der letzten Wochen rund um Kimmich zusammenfassen. Nun zeichnet sich aber angeblich eine Tendenz ab, wie es weitergehen könnte.

Bleibt der einst als "Kapitän der Zukunft" bezeichnete Joshua Kimmich doch über dem Sommer 2025 hinaus beim FC Bayern? Die "Bild" berichtet auf jeden Fall von einigen Anzeichen dafür, dass dem 29-Jährigen eine Verlängerung durchaus schmackhaft gemacht werden könnte.

Nachdem Kimmich unter Ex-Coach Thomas Tuchel seinen angestammten Platz im zentralen Mittelfeld verlor, zurück auf die rechte Abwehrseite beordert wurde und zu allem Überfluss immer wieder zu hören bekam, dem deutschen Rekordmeister fehle ein "echter Sechser" im Kader, soll Tuchels Nachfolger Vincent Kompany ein ganz anderes Vorgehen an den Tag legen.

Sowohl im zurückliegenden Testspiel gegen Tottenham Hotspur am 03. August als auch in den Geheimtrainings des FC Bayern, so berichtet die "Bild", kam Kimmich unter Kompany wieder auf seiner Lieblingsposition im zentralen Mittelfeld zum Einsatz.

Gehalt als größte Hürde auf dem Weg zur Verlängerung beim FC Bayern?

Zwar hat Kimmich in der Vergangenheit immer betont, dass er natürlich bereit ist, sich als Rechtsverteidiger in den Dienst des Teams zu stellen, die Rolle als Strippenzieher im Mittelfeld soll er allerdings klar bevorzugen. "Für Kimmich ist die Position eine entscheidende Frage, was seine Zukunft angeht", fasst die "Bild" zusammen.

Zudem sollen Worte von Sportvorstand Max Eberl, der Kimmich unlängst eine "wichtige Rolle" zudachte, Kimmich endlich wieder das Gefühl vermittelt haben, dass er vom Verein wertgeschätzt wird.

Dass Kimmich dem FC Bayern erhalten bleibt, scheint inzwischen wieder eine sehr reale Option zu sein. Als größtes Hindernis dürfte sich wohl Kimmichs Gehalt erweisen. Der Rechtsfuß soll zu den absoluten Topverdienern zählen, an der Säbener Straße will man das aufgeblähte Gehaltsvolumen im Kader allerdings dringend senken. Nicht auszuschließen, dass man Kimmich lediglich einen Vertrag mit reduzierten Bezügen vorlegen wird.