Weiterer Champions-League-Teilnehmer mischt bei Gosens mit

Ein Gosens-Abschied von Union Berlin rückt offenbar näher

Weiterhin ist nicht geklärt, ob Robin Gosens auch in der kommenden Saison das Trikot von Union Berlin tragen wird. Mit dem FC Turin und FC Bologna wurden zuletzt zwei Klubs aus der Serie A mit dem Nationalspieler in Verbindung gebracht. Nun mischt offenbar auch ein niederländischer Champions-League-Teilnehmer in dem Transfer-Poker mit.

Nach nur einem Jahr steht Robin Gosens womöglich vor einem Abschied vom 1. FC Union Berlin. Zuletzt machten Gerüchte die Runde, dass der Linksverteidiger möglicherweise nach Italien zurückkehren könnte. Insbesondere dem FC Turin wurde ein starkes Interesse nachgesagt.

Durch die Verpflichtung von Tom Rothe rückt ein Wechsel des 30-Jährigen laut dem "kicker" immer näher. Doch nicht nur Klubs aus der Serie A sollen an dem 20-fachen Nationalspieler dran sein, auch der niederländische Meister PSV Eindhoven soll die Fühler nach dem Linksfuß ausgestreckt haben, so das Fachmagazin.

Union Berlin fordert wohl rund 10 Millionen Euro für Robin Gosens

Bei dem Champions-League-Teilnehmer könnte sich der gebürtige Emmericher mit Spielzeit in der Königsklasse wieder für Bundestrainer Julian Nagelsmann empfehlen.

Zudem bietet ihm sich die Möglichkeit, auch um den Liga-Titel mitzuspielen. Eine Perspektive, die sich Gosens bei den interessierten Klubs aus Italien wohl nicht bieten würde.

Der Flügelspieler war erst im Sommer 2023 von Inter Mailand zu Union Berlin gewechselt. 13 Millionen Euro wechselten damals den Besitzer. Laut "Bild" wäre der Hauptstadtklub bereit, den Schienenspieler ziehen zu lassen, sofern ein Klub bereit ist, mehr als zehn Millionen Euro zu zahlen.

Zuletzt hatte Sportchef Horst Heldt auf Nachfrage von "Sky" allerdings geäußert, dass noch keine Offerte für Gosens in Berlin eingegangen ist. "Nein, ich kann Ihnen sagen, dass das nicht der Fall ist", stellte der 54-Jährige.