Kane will mit dem FC Bayern endlich "ein paar Titel" holen

Harry Kane ist in die Vorbereitung beim FC Bayern eingestiegen

Am vergangenen Mittwoch ist mit Superstar Harry Kane auch der letzte Profi des FC Bayern wieder in das Trainings eingestiegen. Nach dem Sonderurlaub des Stürmers, den er aufgrund des EM-Finaleinzugs der englischen Fußball-Nationalmannschaft erhielt, absolvierte er zunächst alle obligatorischen Tests, ehe er noch an der Säbener Straße individuell trainierte. Dort sprach er auch über die bevorstehende Spielzeit.

Gegenüber Vereinsmedien bestätigte der 31-Jährige zunächst, sich von der sehr kräftezehrenden Saison 2023/2024 gut erholt zu haben: "Mir geht es gut. Ich hatte eine schöne Sommerpause und bin bereit, loszulegen. Ich hatte eine gute Zeit mit der Familie und ein bisschen Golf. Die Sonne hat geschienen, also bin ich zufrieden", so der englische Nationalmannschaftskapitän, der im letzten Jahr über 50 Pflichtspiele für den FC Bayern und die Three Lions bestritten hatte.

Kane hat nun lediglich noch eineinhalb Wochen Zeit, sich auf Wettkampfniveau zu bringen, steht am 16. August doch schon das erste DFB-Pokalspiel beim SSV Ulm an. In seiner ersten Saison in Deutschland wurde Kane im DFB-Pokal nicht eingesetzt, hat daher in diesem Wettbewerb noch keinen Einsatz in seiner Vita stehen.

Harry Kane will noch mehr Tore für den FC Bayern schießen

"Die Saison startet bald, also bin ich bereit, anzugreifen. Die Jungs sehen fit und bereit aus. Ich habe das Training verfolgt und freue mich darauf, wieder mit ihnen auf dem Platz zu stehen", so der Mittelstürmer, der in 2023/2024 mit überragenden 36 Toren in 32 Spielen souveräner Bundesliga-Torschützenkönig geworden war.

Angesprochen auf seine sportlichen Ziele für sein zweites Bayern-Jahr meinte Kane entschlossen: "Ich will mehr Tore schießen und natürlich ein paar Titel gewinnen."

Besonders letzteres dürfte dem langjährigen Tottenham-Stürmer besonders am Herzen liegen. Harry Kane hat in seiner gesamten Profi-Karriere nämlich kurioserweise und trotz weit über 300 geschossener Tore noch keinen einzigen Titel gewinnen können.