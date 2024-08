"Verkaufsverbot": Radikale Kehrtwende bei S04-Star

IMAGO/Tim Rehbein/RHR-FOTO

Tobias Mohr (r.) galt beim FC Schalke 04 schon als Streichkandidat

Im Kader des FC Schalke 04 tummeln sich infolge eines großen Umbruchs im Sommer 2024 noch einige Spieler, denen Kaderplaner Ben Manga und Sportdirektor Marc Wilmots bereits öffentlich nahelegten, sich einen neuen Klub zu suchen. Darunter befindet sich auch Tobias Mohr, doch eine Kehrtwende deutet sich an.

Ralf Fährmann, Dominick Drexler, Timo Baumgartl, Tobias Mohr, Henning Matriciani, Sebastian Polter und Leo Greiml hatte man beim FC Schalke 04 auf der Streichliste, losgeworden sind die Knappen bislang nur Greiml.

Die schon im Verlauf der letzten Saison in Ungnade gefallenen Fährmann und Baumgartl trainieren mit der U23, das restliche Trio ist hingegen nur noch bedingt außen vor und weilt beim Profi-Team.

Die "Bild" will nun erfahren haben, dass bei Mohr sogar eine radikale Kehrtwende bevorstehen könnte. Demnach soll Coach Karel Geraerts ein "Verkaufsverbot" für den 28-jährigen Mittelfeldspieler gefordert haben. Der Belgier glaubt schlicht nicht, dass man problemlos einen Spieler findet, der das Niveau des gebürtigen Aacheners hat, heißt es.

Anteil am Sinneswandel dürfte der Auftritt Mohrs beim Saisonauftakt gegen Eintracht Braunschweig haben.

Mohr wendet sich nach Gala des FC Schalke 04 an "andere Vereine"

Beim furiosen 5:1-Sieg der Königsblauen stand Mohr überraschend in der Startelf und eröffnete in der neunten Minute den Torreigen. "Andere Vereine werden verfolgt haben, was ich gegen Braunschweig abgeliefert habe", sagte ein sichtlich gut gelaunter Mohr damals der "Bild". Offenbar hat der Auftritt allerdings auch beim eigenen Coach Eindruck hinterlassen.

Mohr wechselte im Sommer 2022 für etwa 1,1 Millionen Euro vom 1. FC Heidenheim zum FC Schalke 04, bei seinen 42 Einsätzen für die Mannen aus Gelsenkirchen war der Linksfuß allerdings überwiegend als Joker aktiv. Das könnte sich in Zukunft ändern.