Dani Olmo verkündet Abschied von RB Leipzig

IMAGO/Gabor Krieg

Dani Olmo hat seinen Abschied von RB Leipzig verkündet

Dass Dani Olmo vor einem Abschied von RB Leipzig steht, wird seit Wochen berichtet. Der Spanier soll seinen Abschiedswunsch bei den Klubbossen hinterlegt haben, eine Ausstiegsklausel, die einen Transfer ohne Zustimmung des Vereins ermöglicht hätte, ist allerdings verstrichen. Umso auffälliger, dass der 26-Jährige seinen Abschied nun verkündet hat, ehe sein Arbeitgeber tätig wurde.

"Ein junger Klub, ein junger Spieler ... Wir sind zusammen gewachsen, wir haben die ersten Titel gewonnen und wir haben zusammen Geschichte geschrieben. Zwei Pokale und der Super Cup sind nur ein paar Momente von ganz vielen, die ich immer bei mir tragen werde. Danke, dass ich Teil der Reise sein durfte. Ich werde Euch immer in meinem Herzen tragen. #EinMalLeipzigImmerLeipzig", wandte sich Olmo am Freitagmittag auf Instagram an seine 1,4 Millionen Follower.

RB Leipzig hat derweil noch nicht bestätigt, dass der Offensivspieler, dessen Vertrag erst 2027 endet, den Sachsen den Rücken kehren wird.

Überraschend kommt der Post dennoch nicht. Dass Olmo zu dem von Hansi Flick trainierten FC Barcelona geht, ist ein offenes Geheimnis.

RB Leipzig kassiert satte Ablöse für Dani Olmo

"Ich freue mich, dass Dani Olmo nach Barcelona kommt, weil wir uns sehr gut verstehen und er sehr viel zu geben hat. Das haben wir ja bei der EM gesehen", sagte unlängst Barca-Youngster Pedri im Rahmen eines Frage-und-Antwort-Runde auf der Social-Media-Plattford "The Residency".

Die "Sport Bild" berichtete bereits, dass sich Olmo schon am Mittwochmorgen von seinen Mitspielern verabschiedet habe, am Dienstag sollen sich RB Leipzig und Barcelona auf den Deal geeinigt haben.

Olmo soll in Katalonien einen Vertrag bis Ende Juni 2030 unterzeichnen und Leipzig rund 55 Millionen Euro einbringen, die das klamme Barca in Raten zahlt. Weitere vier Millionen Euro könnten als Bonuszahlungen fließen.