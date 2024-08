Deal fix! Klubs bestätigen Olmo-Wechsel

IMAGO/Gabor Krieg

Dani Olmo verlässt RB Leipzig

Dani Olmo verlässt RB Leipzig und schließt sich dem FC Barcelona an. Was der Spanier am Freitag schon vorab in den Sozialen Medien verkündete, bestätigten wenig später auch die Klubs.

Dani Olmo unterschreibt beim FC Barcelona einen Vertrag bis Ende Juni 2030. Das gaben die Katalanen und RB Leipzig bekannt.

"Es war unbeschreiblich, für diesen Klub und vor diesen Fans zu spielen. Wir haben die ersten Titel der Vereinsgeschichte mit den Pokalsiegen und dem Supercup feiern können. Es war ein Traum für mich, vor viereinhalb Jahren aus Kroatien nach Leipzig zu wechseln. Die Stadt ist dann in den vergangenen Jahren zu meinem Zuhause geworden – Jahre, die für mich als Fußballer, aber auch als Mensch sehr prägend waren. Dafür werde ich für immer dankbar sein!", wird der 26-Jährige in einer offiziellen Mitteilung auf "rbleipzig.com" zitiert.

Überraschend kommt der Schritt nicht, zumal Olmo am Morgen bereits in einem Instagram-Post seinen Abschied bestätigte: "Ein junger Klub, ein junger Spieler ... Wir sind zusammen gewachsen, wir haben die ersten Titel gewonnen und wir haben zusammen Geschichte geschrieben. Zwei Pokale und der Super Cup sind nur ein paar Momente von ganz vielen, die ich immer bei mir tragen werde. Danke, dass ich Teil der Reise sein durfte. Ich werde Euch immer in meinem Herzen tragen. #EinMalLeipzigImmerLeipzig", wandte sich Olmo an seine 1,4 Millionen Follower.

RB Leipzig kassiert satte Ablöse für Dani Olmo

Die "Sport Bild" berichtete bereits, dass sich Olmo schon am Mittwochmorgen von seinen Mitspielern verabschiedet habe, am Dienstag sollen sich RB Leipzig und Barcelona auf den Deal geeinigt haben.

Für den spanischen Nationalspieler, der großen Anteil am EM-Sieg der Iberer hatte, soll Barca rund 55 Millionen Euro nach Sachsen überweisen, die die klammen Blaugrana angeblich in Raten zahlen. Weitere vier Millionen Euro könnten als Bonuszahlungen fließen.