Weitere BVB-Transfers? Kehl lässt aufhorchen

IMAGO/Steinbrenner

Sebastian Kehl plant den Kader des BVB

Borussia Dortmund wird in den kommenden Tagen aller Voraussicht nach erneut auf dem Transfermarkt aktiv. Das kündigte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl am Samstag im Rahmen der Saisoneröffnung der Schwarz-Gelben an.

Borussia Dortmund will Maximilian Beier von der TSG Hoffenheim loseisen. Der 21-Jährige ist als Nachfolger von Niclas Füllkrug eingeplant. Die Gerüchte nahmen in den vergangenen Tagen an Fahrt auf.

"Ich werde zum aktuellen Stand nichts sagen können – auch nichts sagen wollen", reagierte BVB-Sportdirektor am Rande des Testspiels gegen Aston Villa (2:0) am Samstag in einer Medienrunde.

Die TSG Hoffenheim bestätigte ihrerseits am Samstag auf X (ehemals Twitter) "konkrete Verhandlungen über einen Vereinswechsel" von Beier. Borussia Dortmund wurde namentlich nicht genannt. Beier stand im Vorbereitungsspiel gegen den FC Fulham (0:2) nicht im Kader der Kraichgauer - ein klares Indiz für einen sich anbahnenden Transfer.

"Ich kann schon sagen, dass in den nächsten Tagen noch etwas passieren wird bei uns - auf beiden Seiten", kündigte Kehl gleichzeitig auch weitere Abgänge an.

Moukoko vor BVB-Abschied?

Während Beier kommen soll, gilt Youssoufa Moukoko als heißer Kandidat für einen Abschied. In den letzten Tagen wurden immer wieder der OSC Lille und Olympique Marseille aus der französischen Ligue 1 als mögliche Abnehmer für den Mittelstürmer genannt.

Moukoko erhielt am Samstag gegen Aston Villa keine Einsatzzeit. "Eine sportliche Entscheidung", wie Kehl verriet. "Wir werden abwarten. Ich habe ja gesagt, es passiert in den nächsten Tagen vielleicht noch ein bisschen was. Aber wir gehen da ganz entspannt rein. Wir lassen uns da auch nicht treiben. Wir wissen um den Wert einiger Spieler bei uns", führte der BVB-Funktionär aus.

Borussia Dortmund hat in der laufenden Wechselperiode Waldemar Anton, Serhou Guirassy (zuvor VfB Stuttgart), Pascal Groß (Brighton & Hove Albion) und Yan Couto (Manchester City) verpflichtet. Niclas Füllkrug (West Ham United), Tom Rothe (Union Berlin), Ole Pohlmann (Rio Ave), Marius Wolf (FC Augsburg), Mateu Morey (RCD Mallorca), Mats Hummels, Marco Reus (beide vereinslos), Ian Maatsen (Leihende/ inzwischen bei Aston Villa) und Jadon Sancho (Leihende/ Manchester United) haben den Revierklub hingegen verlassen.

Das Transferfenster hat bis zum 30. August geöffnet.