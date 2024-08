"Das kotzt mich einfach an": Schalke-Kapitän in Rage

IMAGO/Sportfoto Zink / Daniel Marr

Schalke-Kapitän Kenan Karaman diskutiert mit dem Schiedsrichter

Der FC Schalke 04 musste in der 2. Bundesliga am Samstag einen Rückschlag gegen den 1. FC Nürnberg hinnehmen. S04-Kapitän Kenan Karaman ärgerte sich am Anschluss vor allem über den Platzverweis gegen Teamkollege Ron Schallenberg.

Schallenberg hatte kurz vor der Pause die Gelb-Rote-Karte gesehen. Der zentrale Mittelfeldmann wurde im Zweikampf mit Caspar Jander aber zunächst vom Nürnberger getroffen. Dementsprechend groß war der Frust bei den Königsblauen nach dem Abpfiff. Zumal Schalke nach einer 1:0-Halbzeitführung letztlich noch mit 1:3 verlor.

"Wir dominieren die Nürnberger komplett und dann so eine Fehlentscheidung. Das kotzt mich einfach an", redete sich S04-Kapitän Kenan Karaman gegenüber "Sky" in Rage.

"Er [Caspar Jander, Anm.d.Red.] tritt Ron Schallenberg ganz klar auf den Fuß, und wir werden dafür bestraft, müssen dann mit zehn Mann die zweite Halbzeit angehen", ärgerte sich der Angreifer.

Jander sah in der 67. Minute beim Stand von 2:1 für den 1. FC Nürnberg ebenfalls die Ampelkarte. "Danach spielst du in Gleichzahl, aber es ist halt warm heute und du hast 15 bis 20 Minuten in Unterzahl gespielt, dann fehlen auch Körner nach vorne", argumentierte Karaman.

Die Entscheidung gegen Schallenberg sei eine "absolute Frechheit" gewesen und habe aus seiner Sicht "das ganze Spiel gekillt", klagte der 30-Jährige weiter.

Schalke-Trainer Geraerts sieht "Gamechanger"

Trainer Karel Geraerts bezeichnete den Platzverweis als "Gamechanger".

"In den ersten 15 Minuten nach dem Seitenwechsel haben wir es in Unterzahl nicht gut gemacht. Wir waren nicht aggressiv genug, haben nicht gut verteidigt. Da müssen wir auch ehrlich zu uns selbst sein. Die Nürnberger haben diese Momente sehr gut für sich ausgenutzt. Die Entscheidung, die zum Platzverweis geführt hat, war eine falsche. Ich denke, es ist klar zu sehen, dass der Nürnberger Spieler Ron Schallenberg am Fuß trifft und nicht andersherum", so der Belgier weiter.

Der FC Schalke 04 verpasste durch das 1:3 in Nürnberg den zweiten Saisonsieg. Die Königsblauen hatten zum Auftakt noch 5:1 gegen Eintracht Braunschweig gewonnen.