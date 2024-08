Bericht: BVB-Verkauf steht kurz bevor

IMAGO/Eibner-Pressefoto/ Frank Zeising

Paris Brunner (r.) bei der BVB-Saisoneröffnung

Bei Borussia Dortmund kommt Bewegung in die Kaderplanung. Paris Brunner steht offenbar kurz vor einem Abschied vom BVB.

Laut "Ruhr Nachrichten" befindet sich Brunner vor einem Wechsel zur AS Monaco. Die Dortmunder sollen rund fünf Millionen Euro für den U17-Weltmeister kassieren. Der Angreifer besitzt nur noch einen Vertrag bis 2025.

Wie es scheint, zieht es Brunner nun in Richtung Ligue 1. Der Medizincheck könnte wohl schon zeitnah über die Bühne gehen, berichtet die für gewöhnlich gut informierte Regionalzeitung weiter.

Transfer-Bewegung beim BVB

"Ich kann schon sagen, dass in den nächsten Tagen noch etwas passieren wird bei uns - auf beiden Seiten", kündigte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl am Samstag im Rahmen des Testspiels gegen Aston Villa (2:0) Bewegung an.

Neben Brunner könnte auch Youssoufa Moukoko noch wechseln. Der 19-Jährige wurde zuletzt immer wieder der OSC Lille und Olympique Marseille aus der französischen Ligue 1 in Verbindung gebracht.

"Wir werden abwarten. Ich habe ja gesagt, es passiert in den nächsten Tagen vielleicht noch ein bisschen was. Aber wir gehen da ganz entspannt rein. Wir lassen uns da auch nicht treiben. Wir wissen um den Wert einiger Spieler bei uns", kommentierte Kehl.

BVB buhlt um Beier

Maximilian Beier von der TSG Hoffenheim soll hingegen noch zum BVB kommen. Die Kraichgauer bestätigten am Samstag auf X (ehemals Twitter) "konkrete Verhandlungen über einen Vereinswechsel" des deutschen EM-Fahrers. Borussia Dortmund wurde namentlich nicht genannt.

Laut Transfer-Reporter Fabrizio Romano sind die Dortmunder zuversichtlich, den Deal zeitnah über die Bühne zu bringen. Beier ist beim BVB als Nachfolger für den zu West Ham United abgewanderten Niclas Füllkrug eingeplant.

"Ich werde zum aktuellen Stand nichts sagen können – auch nichts sagen wollen", hielt sich Kehl bei der Personalie noch bedeckt.