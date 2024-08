Sahin reagiert auf emotionalen Terzic-Moment

IMAGO/Steinbrenner

Edin Terzic verabschiedete sich von den BVB-Fans

Borussia Dortmund hat Ex-Trainer Edin Terzic im Rahmen der Saisoneröffnung im eigenen Stadion verabschiedet. Nachfolger Nuri Sahin freute sich über den emotionalen BVB-Moment.

"Edin war gerade vor dem Spiel nochmal bei uns in der Kabine. Wir haben noch ein bisschen geredet. Wir hatten immer Kontakt und werden auch immer Kontakt haben", sagte Sahin am Rande des 2:0-Erfolgs von Borussia Dortmund im Testspiel gegen Aston Villa in einer Medienrunde.

Er freue sich, "dass jemand, der so viel für den Verein getan hat, so verabschiedet und geehrt wird. Edin und ich werden immer verbunden bleiben", führte der Cheftrainer aus. Terzic erhielt Applaus und Sprechchöre von den BVB-Anhängern.

Sahin übernimmt BVB-Ruder von Terzic

Sahin war im Januar zunächst als Assistent des 41-Jährigen zum BVB zurückgekehrt. Der Ex-Profi übernahm das Ruder, nachdem Terzic nach der letzten Saison von seinem Amt zurückgetreten war. Der gebürtige Mendener hatte die Schwarz-Gelben wenige Wochen zuvor noch bis in das Champions-League-Finale geführt, welches mit 0:2 gegen Real Madrid verloren ging. In der Bundesliga reichte es dagegen nur zum fünften Platz.

Sahin soll die Westfalen wieder näher an die Tabellenspitze heranführen. "Es ist mir die größte aller Ehren, Trainer von Borussia Dortmund zu sein. Aber ich bitte euch um zwei Dinge, die es im Fußball eigentlich nicht gibt: Zeit und Geduld", richtete der 35-Jährige bei der Saisoneröffnung im Dortmunder Stadion einen Appell an die Fans.

Emre Can (33., Foulelfmeter) und Julian Brandt (35.) sorgten mit ihren Toren im Härtetest gegen Aston Villa am Samstag schon einmal für positive Stimmung in Dortmund.

Für den BVB geht es im ersten Pflichtspiel der neuen Saison am kommenden Samstag (18 Uhr) gegen Regionalligist 1. FC Phönix Lübeck zur Sache. Eine Woche später trifft die Borussia dann zum Bundesliga-Auftakt auf Eintracht Frankfurt.