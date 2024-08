Eberl deutet weitere Transfers beim FC Bayern an

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Jenni Maul

Treibt die Personalplanungen des FC Bayern voran: Max Eberl

Der FC Bayern wird wohl zeitnah die Abgänge von Matthijs de Ligt und Noussair Mazraoui als perfekt vermelden.

"Es sieht so aus", sagte Sportvorstand Max Eberl gegenüber "Bild". De Ligt und Mazraoui zieht es Medienberichten zufolge im Doppelpack zu Manchester United. Der Deal soll dem FC Bayern insgesamt eine Summe von bis zu 70 Millionen Euro bescheren - Geld, das der deutsche Rekordmeister dann womöglich selbst auf dem Transfermarkt investiert.

"Das werden wir dann sehen. Wir haben schon gekauft und haben schon einen Kader, der sehr sehr stark ist", sagte Eberl mit Blick auf weitere Neuzugänge.

Ein möglicher Kandidat ist Jonathan Tah von Bayer Leverkusen. "Bild" zufolge könnte der Transfer in den nächsten Tagen abgewickelt werden. Der "kicker" widerspricht dieser Darstellung allerdings. Tah sei "aktuell kein Thema mehr" beim FC Bayern.

Für die Offensive gilt Desiré Doué (Stade Rennes) als Wunschoption von Eberl und Co. "Ich muss eine Entscheidung treffen, und die wird in ein paar Tagen fallen", kündigte der 19 Jahre alte Franzose zuletzt an.

FC Bayern: Wechselgerüchte um Leon Goretzka nehmen Fahrt auf

Derweil nehmen die Wechselgerüchte um Mittelfeldspieler Leon Goretzka nach dem 3:2-Sieg im Härtetest gegen Tottenham Hotspur deutlich Fahrt auf.

Hintergrund: Der Nationalspieler a.D. saß im Duell mit den Engländern am Samstag über die volle Spielzeit auf der Bank, obwohl er fit war und Trainer Vincent Kompany fast zwei komplette Mannschaften einsetzte.

Der "kicker" schrieb am Sonntag, Goretzka habe beim FC Bayern "praktisch keine Perspektive" mehr. Er müsse sich nun entscheiden, ob er seinen bis 2026 laufenden Vertrag erfülle oder sich bis zum Ende der laufenden Transferperiode einen neuen Verein suche.

Goretzka gilt in München bereits seit längerem als Verkaufskandidat. Die Vereinsführung soll genau das inzwischen auch seinem Management mitgeteilt haben.