Hoeneß lobt "überragendes" Stürmerduo

IMAGO/Christian Schroedter

Silas und Deniz Undav gehen auch in der Bundesliga-Saison 2024/25 gemeinsam auf Tore-Jagd für den VfB Stuttgart

Die vergangene Saison mit der Vizemeisterschaft in der Bundesliga wird man beim VfB Stuttgart so schnell nicht vergessen. Doch auch in der anstehenden Spielzeit stehen die Chancen auf eine ähnlich gute Leistung gar nicht so schlecht - dafür sorgt neben DFB-Star Undav auch Comebacker Silas.

Friede, Freude, Eierkuchen - die abgelaufene Saison hat beim VfB Stuttgart fast nur Gewinner hervorgebracht. Fast - denn Silas erlebte mit nur acht Startelf-Einsätzen in der Bundesliga sein schwächstes der bisherigen fünf VfB-Jahre. So gab es in der Sommerpause Gerüchte, er könne den Klub verlassen.

Ende Juli dann aber die klare Ansage: Silas bleibt im Schwaben-Ländle. Und das, obwohl unter anderem Vereine wie der FC Fulham anklopften. Die Versuchung Champions League zu spielen, war beim 25-Jährigen dann wohl doch größer als die, in die Premier League zu wechseln.

Beim beeindruckenden 4:0-Testspiel-Sieg gegen Athletic Bilbao setzte Silas dann die sportlichen Highlights. Zweimal traf der Stürmer und erhielt ein Lob von seinem Trainer Sebastian Hoeneß. "Überragend. Nicht nur, weil er es so schön gemacht hat, sondern weil er obendrein vorher den Ball erobert hat", zitiert der "kicker" den Coach, der den Treffer zum 3:0 hervorhebt.

"Er hat eine gute Vorbereitung gespielt und gegen Bilbao nochmal einen draufgesetzt. Er ist umtriebig, fleißig und torgefährlich. Es wirkt so als hätte er richtig Selbstvertrauen und Selbstverständnis", so Hoeneß weiter.

VfB Stuttgart: Undav-Verpflichtung sorgt für grenzenlosen Jubel

Silas ist nicht der einzige Lichtblick im Sturm des VfB. Da ist natürlich die gefeierte Verpflichtung von Deniz Undav, für den die Stuttgarter rund 27 Millionen Euro hinlegten. Der DFB-Star wurde von den Fans gefeiert, obwohl er nur in den Schlussminuten auf dem Platz stand.

"Es war schon beim Warmlaufen ein geiles Gefühl, als die Leute meinen Namen gerufen haben", sagte Undav. "Mein Ziel ist es, den Fans etwas zurückzugeben." Das könnten die VfB-Spieler sowohl einzeln als auch im Kollektiv schaffen - zumindest, wenn sie in Zukunft ähnlich gut auftreten, wie beim Test gegen Bilbao.

Ob es am Ende der Saison dann wieder ein Champions-League-Platz wird, steht jedoch auf einem anderen Blatt Papier. Das weiß auch Undav: "Ziel kann nicht sein, Zweiter oder Dritter zu werden, aber wir wollen auch keine Kack-Saison haben. Ein Platz im oberen Tabellenmittelfeld wäre gut."