Bedient sich Eintracht Frankfurt bei der Konkurrenz?

IMAGO/Klaus Rainer Krieger

Felix Uduokhai soll bei Eintracht Frankfurt auf dem Zettel stehen

Auf der Suche nach einem Nachfolger für William Pacho könnte Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt den Blick zur direkten Konkurrenz richten.

Wie "Sky" berichtet, denkt Eintracht Frankfurt über eine Verpflichtung von Felix Uduokhai vom FC Augsburg nach.

Zwar habe die SGE noch keinen Kontakt aufgenommen, die Hessen seien aber darüber informiert, dass der Innenverteidiger im Sommer zum Verkauf steht.

Uduokhai ist vertraglich nur noch bis 2025 an den FC Augsburg gebunden. Wollen die Fuggerstädter noch eine ordentliche Ablöse für den 26-Jährigen kassieren, steht in diesem Transferfenster ein Verkauf an.

Die Augsburger hatten Uduokhai im Sommer 2020 für sieben Millionen Euro vom VfL Wolfsburg verpflichtet nachdem er zuvor bereits ausgeliehen war. Insgesamt absolvierte der ehemalige U21-Nationalspieler 124 Pflichtspiele für den FCA.

In der vergangenen Saison war Uduokhai unumstrittener Stammspieler und stand 33 Mal in der Bundesliga auf dem Platz.

Eintracht Frankfurt: Keine Einigung bei Koulierakis

Nach dem Wechsel von Willian Pacho zu Paris Saint-Germain sucht Eintracht Frankfurt einen geeigneten Nachfolger für das Abwehrzentrum.

"Sky" und "kicker" berichteten zuletzt übereinstimmend, dass die SGE den griechischen Innenverteidiger Konstantinos Koulierakis ins Visier genommen hat. Die Gespräche mit dem Abwehrspieler des Erstligisten PAOK Saloniki sollen sogar schon weit fortgeschritten sein.

Jedoch deutet sich laut "kicker" an, dass ein Wechsel des 20-Jährigen, der wohl rund zehn Millionen Euro kosten würde, nicht sofort über die Bühne gehen wird. Demnach will PAOK dem Abwehr-Talent noch keine Freigabe erteilen, da man aktuell noch in der Champions-League-Qualifikation gefordert ist.

"Sky" zufolge gibt es bei Koulierakis nach wie vor keine Einigung, weshalb die Frankfurter den Fokus nun auf Uduokhai richten könnten.