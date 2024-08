Hertha BSC winkt warmer Millionenregen

IMAGO/Sebastian Räppold/Matthias Koch

Hertha BSC hat Agustin Rogel nach Brasilien verliehen

Bei Hertha BSC ist Agustin Rogel in den letzten zwei Jahren nicht glücklich geworden, bestritt für die Berliner in zwei Spielzeiten gerade einmal 14 Pflichtspiele von Beginn an. Nun wagt er in Brasilien einen neuen Anlauf, der sich für alle Beteiligten noch bezahlt machen könnte.

In der letzten Woche wurde der Innenverteidiger in die brasilianische Série A in Richtung Porto Alegre verliehen. Beim dortigen Klub Internacional schaffte es Rogel auf Anhieb in die Startformation, durfte im Ligaspiel gegen Athletico Paranaense (2:2) direkt über 90 Minuten auf dem Feld stehen.

Der 26-Jährige darf sich offenbar berechtigte Hoffnungen machen, es bei seinem Leihklub zum Stammspieler zu schaffen. Auch bei der Berliner Hertha wird man ihm dafür die Daumen drücken.

Denn wie die "Bild" jetzt enthüllte, winkt auch dem Hauptstadtklub dann ein warmer Geldregen. Rogel soll laut der Zeitung nämlich mit einer geheimen Kaufoption nach Porto Alegre verliehen worden sein. Diese soll bei über einer Million Euro liegen. Geld, welches Hertha BSC nur allzu gut gebrauchen könnte.

Schon jetzt hat sich das Leihgeschäft für die Berliner ausgezahlt, übernimmt Internacional doch schon aktuell die Gehaltszahlungen für den einmaligen uruguayischen Nationalspieler komplett.

Rogel-Vertrag bei Hertha BSC läuft noch bis 2026

Es sieht derzeit nach einer Win-Win-Situation für beide Klubs aus. Hertha BSC hat einen Spieler von der Gehaltsliste bekommen, der in der abgelaufenen Saison kein einziges Pflichtspiel für die Profi-Mannschaft bestritt. Internacional hat eine neue Abwehr-Alternative gefunden, die dem Verein offenbar direkt sportlich weiterhilft.

Nicht zuletzt zahlt sich auch der Wechsel für Rogel selbst aus, der nun mehrere Tausend Kilometer näher an seiner Heimat ist. Sollte sich Internacional doch noch gegen einen festen Transfer des Abwehrspielers entscheiden, besitzt Rogel noch einen Vertrag bis 2026 bei der Alten Dame.