Ehemaliger Werder-Manager Willi Lemke ist tot

IMAGO/Anke Waelischmiller/SVEN SIMON

Wilfried "Willi" Lemke ist gestorben

Der deutsche Fußball trauert um Willi Lemke. Werder Bremen bestätigte den Tod seines ehemaligen Managers und Aufsichtsratsvorsitzenden am Dienstagmittag.

Wie Werder mitteilte, starb Lemke am Montag im Alter von 77 Jahren in Bremen.

Lemke war von 1981 bis 1999 als Manager bei Werder aktiv. Während dieser Zeit gelangen dem Fußball-Bundesligist zwei Meisterschaften (1988 und 1993). Anschließend wechselte Lemke in den Aufsichtsrat des Klubs, hatte zwischen 2005 und 2014 den Vorsitz inne, und blieb bis 2016 in dem Gremium. Zudem agierte er als Senator für Bildung und Wissenschaft sowie Inneres und Sport in Bremen.

"Willi Lemke gehört zu den größten Werderanern aller Zeiten. Die Nachricht von seinem plötzlichen Tod hat uns schockiert und macht uns tieftraurig", wird Dr. Hubertus Hess-Grunewald, Präsident und Aufsichtsratsvorsitzender des SV Werder Bremen, in dem offiziellen Vereinsstatement zitiert.

"Willi bleibt uns als innovative, kämpferische, leidenschaftliche, ehrgeizige und streitbare Persönlichkeit in Erinnerung. Dabei war er stets menschlich und immer auch versöhnlich. Nur wenige Menschen werden so sehr mit Werder in Verbindung gebracht wie Willi Lemke. Sein Wirken – auch über unseren Verein und Bremen hinaus – war außergewöhnlich und vorbildlich. Er war ein Weltbürger, der immer auch Hanseat geblieben ist. Unsere Gedanken sind in dieser schweren Zeit bei seiner Familie", führte Hess-Grunewald aus.

Filbry: Lemke "hat in vielen Bereichen Pionierarbeit geleistet"

"Willi Lemke gehört zweifellos zu den größten Persönlichkeiten in der Geschichte des deutschen Fußballs. Er hat beim SV Werder in vielen Bereichen Pionierarbeit geleistet und für immer Spuren hinterlassen. Ohne seine langjährige Arbeit wäre der Club nicht das, was er heute ist", würdigte Klaus Filbry, Vorsitzender der Werder-Geschäftsführung, die verstorbene Klubikone.

Zahlreiche Vereine aus dem deutschen Fußball drückten ihre Anteilnahme aus.