Hoeneß legt sich auf Anton-Nachfolger fest

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Bahho Kara

Atakan Karazor (l.) ist neuer VfB-Kapitän

Die K-Frage beim VfB Stuttgart ist beantwortet. Cheftrainer Sebastian Hoeneß hat sich auf einen Nachfolger für den abgewanderten Waldemar Anton festgelegt.

Wie der Vizemeister am Dienstag mitteilte, hat Cheftrainer Sebastian Hoeneß Atakan Karazor zum neuen Mannschaftskapitän ernannt. Er folgt damit auf Waldemar Anton. Der Innenverteidiger hatte die Schwaben im Sommer in Richtung Borussia Dortmund verlassen.

Seither war die Nachfolge offen. Als Favoriten galten neben Karazor auch Keeper Alexander Nübel und Mittelfeldnebenmann Angelo Stiller.

Karazor ist einer der dienstältesten VfB-Profis im Kader. Bislang lief er 141 Mal für den VfB Stuttgart auf. Dabei erzielte der Abräumer zwei Tore und sieben Assists.

Unter Hoeneß entwickelte sich der Sechser zum Schlüsselspieler und Leistungsträger in der Rekordsaison des VfB. Zusammen mit Stiller organisiert er das Spiel der Schwaben.

"Wichtiger Ansprechpartner" für Hoeneß

Im vergangenen Jahr hatte der 27-Jährige seinen Vertrag vorzeitig bis 2028 verlängert.

"Ata trägt seit 2019 das VfB-Trikot, ist einer der erfahrensten Spieler im Kader und identifiziert sich in einem hohen Maß mit dem Verein. Er war schon in der vergangenen Saison ein wichtiger Ansprechpartner für mich, dazu ein absoluter Leistungsträger und Leader auf dem Platz", zitierte der VfB Trainer Hoeneß. "Ata ist aufgrund seiner fußballerischen Fähigkeiten und aufgrund seiner Erfahrung sehr gut geeignet, die Mannschaft künftig als Kapitän aufs Feld zu führen", so Hoeneß weiter.

Karazor sprach von einer "große Ehre", Kapitän dieser Mannschaft zu sein. "Ich bin seit 2019 VfB-Spieler, der Verein, die Stadt und die Fans sind mir ans Herz gewachsen. Ich werde alles daransetzen, das mir entgegengebrachte Vertrauen zurückzugeben. Als Mannschaft wollen wir den VfB in jedem Spiel würdig vertreten und bestmögliche Leistungen zeigen."

Der Mittelfeldspieler wird den VfB somit im ersten Pflichtspiel am kommenden Samstag im Supercup gegen Bayer Leverkusen auf den Platz führen.