Trimmel bleibt Kapitän von Union Berlin

Seit 2014 in Köpenick: Christopher Trimmel

Rechtsverteidiger Christopher Trimmel (37) bleibt Kapitän des Fußball-Bundesligisten Union Berlin. Das teilten die Köpenicker am Dienstag mit.

Der Österreicher geht in sein siebtes Jahr als Kapitän der Berliner, sein Stellvertreter bleibt Mittelfeldspieler Rani Khedira. Trimmel hatte in der abgelaufenen Saison nicht immer zum Stammpersonal bei Union gezählt.

Neben den Kapitänen komplettieren Frederik Rönnow, Danilho Doekhi, Jerome Roussillon und Paul Jaeckel den Mannschaftsrat. Die Eisernen starten am Samstag (15.30 Uhr/Sky) im DFB-Pokal beim Greifswalder FC in die Saison. Am ersten Bundesliga-Spieltag (24. August) geht es für die Berliner zum FSV Mainz 05.