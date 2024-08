FC Bayern begrüßt weiteren Neuzugang

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Memmler

Michael Olise legt beim FC Bayern los

Auch Neuzugang Michael Olise hat am Dienstag beim FC Bayern die Vorbereitung aufgenommen.

Wie der deutsche Rekordmeister mitteilte, traf der französische Olympia-Teilnehmer auf dem Trainingsgelände der Münchner zunächst auf seine neuen Teamkollegen. Anschließend verfolgte der 22 Jahre alte Offensivspieler am Spielfeldrand das Training und absolvierte die obligatorische Leistungsdiagnostik.

Olise ist mit rund 53 Millionen Euro Ablöse der bislang teuerste Einkauf des FC Bayern in der laufenden Transferperiode. Er lief bislang für Crystal Palace in der englischen Premier League auf. Sein Vertrag in München ist bis 2029 datiert.

Nach einem starken Olympia-Turnier kommt der 22 Jahre alte Flügelstürmer mit großen Vorschusslorbeeren in die Bundesliga. Trainer-Legende Gernot Rohr adelte Olise im "kicker" als "sehr eleganten Spieler" mit einem "starken Abschluss" sowie einem "fantastischen linken Fuß".

"Sie haben noch nichts gesehen. Das ist erst der Anfang. Das hoffe ich um seinetwillen. Natürlich wollen wir es nicht verhexen, aber solche Spieler gibt es nicht oft", schwärmte Frankreichs Olympia-Coach Thierry Henry.

FC Bayern: Michael Olise eine "absolute Granate"

"Sky"-Experte Dietmar Hamann hatte Olise bereits vor dem Vollzug seines Wechsels zum FC Bayern als "absolute Attraktion" sowie "absolute Granate" bezeichnet. Der Neu-Münchner sei "ein Spieler, für den die Zuschauer ins Stadion gehen".

Am Montag hatte der FC Bayern verkündet, dass Olise zukünftig die Rückennummer 17 tragen wird. Diese übernimmt er vom spanischen Offensivakteur Bryan Zaragoza, der auf Leihbasis bis Saisonende bei CA Osasuna kickt.

Neben Olise verpflichtete der FC Bayern in diesem Sommer bislang Joao Palhinha (FC Fulham) und Hiroki Ito (VfB Stuttgart). Hinzu kommt das australische Top-Talent Nestory Irankunda (Adelaide United), das aber zunächst für die U23 vorgesehen ist.