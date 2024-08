Bayer-Star erfreut über Transfer-Gerüchte

IMAGO/Jürgen Schwarz

Edmond Tapsoba (r.) will bei Bayer Leverkusen mehr Verantwortung übernehmen

Die Spieler von Bayer Leverkusen haben sich mit ihren Leistungen aus der fulminanten Doublesaison ins Schaufenster gespielt, auch um Innenverteidiger Edmond Tapsoba wird mit einem Topklub in Verbindung gebracht. Das Interesse schmeichelt dem 25-Jährigen durchaus.

Das Werben von Frankreichs Meister Paris Saint-Germain verdeutlicht Edmond Tapsoba, wie gut seine Leistungen in der vergangenen Saison bei Bayer Leverkusen waren.

"Natürlich freut es mich, wenn ich mit großen Vereinen wie PSG in Verbindung gebracht werde", bekannte der Abwehrspieler in einem Interview mit der "Sport Bild": "Das zeigt, dass ich einen guten Job mache."

Tapsoba besitzt in seinem bis 2028 gültigen Arbeitspapier eine Ausstiegsklausel, die Berichten zufolge bei satten 100 Millionen Euro liegen soll. Ein Wechsel in diesem Sommer gilt aber als ausgeschlossen, zumal sich der Spieler am Rhein "sehr wohl und zu Hause" fühlt.

"Unsere Stärke ist der Zusammenhalt im Team, in der Kabine und auch im privaten Leben. Vom ersten Tag an hat der Verein, allen voran Simon Rolfes (Bayer-Sportdirektor, Anm. d. Red.), alles dafür getan, damit ich mich wie zu Hause fühlen konnte", so der Nationalspieler von Burkina Faso.

Tapsoba spricht über möglichen Bayer-Abschied

In der neuen Saison will Edmond Tapsoba nun "mehr Verantwortung übernehmen und vor allem auch den jüngeren Spielern helfen". Seine Erfahrungen "unter mehreren Trainern in mehreren Defensiv-Formationen" sollen auch seinen Mannschaftskollegen zugute kommen.

Einen Abschied vom Werksklub in der Zukunft schloss der Abwehrspieler indes nicht aus: "Falls irgendwann der Zeitpunkt kommen sollte, um Leverkusen zu verlassen, will ich wirklich für jede Liga und für jedes taktische System bereit sein."

Für Bayer Leverkusen beginnt die neue Saison am Samstag mit dem DFL-Supercup (20:30 Uhr) gegen Vizemeister VfB Stuttgart. Am 23. August (20:30 Uhr) eröffnet die Mannschaft von Cheftrainer Xabi Alonso dann die Bundesliga-Saison mit dem Derby bei Borussia Mönchengladbach.