Hamann bewertet Transfer-Sommer des BVB

IMAGO/Revierfoto

Dietmar Hamann blickt auf die Lage des BVB

Borussia Dortmund baut seinen Kader um. TV-Experte Dietmar Hamann bescheinigt dem BVB ein positives Transfer-Zeugnis.

Die Verantwortlichen von Borussia Dortmund präsentieren sich auf dem Transfermarkt äußerst umtriebig. Nach den Verpflichtungen von Waldemar Anton, Serhou Guirassy (beide zuvor beim VfB Stuttgart), Pascal Groß (Brighton & Hove Albion) und Yan Couto (Manchester City) machte der BVB am Montag den Kauf von Maximilian Beier perfekt.

Der Mittelstürmer ist bei den Schwarz-Gelben als Nachfolger von Niclas Füllkrug (West Ham United) eingeplant. Die Dortmunder zahlen für den 21-Jährigen Medienberichten zufolge über 29 Millionen Euro an die TSG Hoffenheim.

Beier sei "ein herausragender Spieler", lobte Dietmar Hamann den jüngsten BVB-Deal bei "Sky". "Der Junge hat noch alles vor sich. Ich bin ein großer Fan dieses Spielers", schwärmte der 50-Jährige.

BVB: Hamann benennt Sahin-Herausforderung

In Person von Mats Hummels und Marco Reus haben sich die Dortmunder hingegen von zwei Vereinsikonen getrennt. Hamann sieht den Umbruch als Chance. Es könne jüngeren Akteuren "die Freiheit geben, Verantwortung zu übernehmen", argumentierte der Ex-Nationalspieler.

"Die Frage wird sein, ob Nuri Sahin in der Lage ist, nicht nur die Mannschaft zu trainieren, sondern auch den Verein zu führen", ergänzte Hamann. Am Cheftrainer-Posten hänge "ja mehr dran, als nur die Mannschaft jeden Tag von 10 bis 12 Uhr zu trainieren. Wie man dann auch mit Rückschlägen umgeht, das ist alles neu für ihn", benannte der TV-Experte die Aufgaben des Terzic-Nachfolgers.

Hamann blickt insgesamt positiv gestimmt auf den BVB. "Auf dem Papier gefällt mir es gut, was sie im Sommer gemacht haben", lobte er.

Die Westfalen starten am Samstagabend (18 Uhr) im DFB-Pokal bei Regionalligist 1. FC Phönix Lübeck in die neue Pflichtspielsaison. Eine Woche später empfängt der BVB in der Bundesliga Eintracht Frankfurt.