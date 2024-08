Frankfurt legt Preisschild für Mittelfeld-Stammkraft fest

IMAGO/osnapix / Hirnschal

Könnte Eintracht Frankfurt im Sommer verlassen: Junior Ebimbe (l.)

Junior Ebimbe zählte in der vergangenen Saison zu den Stammkräften im Mittelfeld von Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt. Sollte ein passendes Angebot am Main eingehen, würde man dem 23-Jährigen aber offenbar keine Steine in den Weg legen.

Eintracht Frankfurt ist bereit, Mittelfeld-Allrounder Junior Ebimbe in diesem Sommer ziehen zu lassen. Das berichtet "Bild". Der Franzose könne für ein Angebot von rund 20 Millionen Euro wechseln, heißt es.

Die Meldung über eine Bereitschaft der SGE zum Verkauf kommt insofern überraschend, als dass der vielseitig einsetzbare Ebimbe in seinen ersten beiden Spielzeiten bei den Adlern zu den Stammkräften zählte. In seiner Debütsaison absolvierte er 29 Pflichtspiele, ein Syndesmosebandriss verhinderte weitere Einsätze.

In der vergangenen Spielzeit blieb er überwiegend verletzungsfrei und kam auf satte 44 Partien, allein 31 davon in der Bundesliga. Fünf Tore und drei Vorlagen unterstreichen eine solide Saison des Franzosen.

Eintracht Frankfurt dementiert Gerüchte über Interesse von West Ham

Allerdings: Inzwischen soll man dem Bericht zufolge bei der Eintracht zu der Erkenntnis gekommen sein, dass Ebimbe wohl kein weiterer Entwicklungssprung gelingen wird. Zu häufig ist sein Angriffsspiel fehlerhaft, im zentralen Mittelfeld wurde er unter Cheftrainer Dino Toppmöller daher vorzugsweise nicht mehr aufgestellt.

Stattdessen beackerte er überwiegend die rechte Seite. Auch nach dem Karriere-Ende von Kapitän Sebastian Rode ist Junior Ebimbe für den SGE-Trainer kein Kandidat für die Schaltzentrale.

Wie es nun für den Rechtsfuß weiter geht, ist unklar. "Bild" berichtet mit Verweis auf Angaben des Bundesligisten, dass die jüngsten Gerüchte über ein Interesse von Premier-League-Klub West Ham United nicht der Wahrheit entsprechen. Bei der Eintracht besitzt Junior Ebimbe derweil noch einen Vertrag bis 2027. Vor zwei Jahren war er für 6,5 Millionen Euro von Paris Saint-Germain verpflichtet worden.