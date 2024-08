Dreesen stärkt Harry Kane den Rücken

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Jan-Christian Dreesen (r.) stärkt Bayern-Stürmer Harry Kane (l.) den Rücken

Der FC Bayern steht vor der neuen Saison unter Druck. Gleiches gilt für Top-Star Harry Kane, der 2024/25 endlich seinen ersten richtigen Titel gewinnen will. Rückendeckung bekam der Engländer nun von Vorstands-Boss Jan-Christian Dreesen.

"Vize-Europameister, Champions-League-Halbfinale, Torschützenkönig – von einer solchen Saison können viele nur träumen, aber natürlich kennen auch wir Harry und wissen, dass es sein Ziel ist, seine Karriere endlich mit einem Titel zu krönen. Das bedeutet aber auch: Harry wird weiter genauso hart arbeiten und alles dafür tun, um am Ende der kommenden Saison endlich etwas Silbernes in Händen zu halten", so Dreesen in der "Sport Bild".

Und weiter: "Da wir letzte Saison nur Dritter in der Bundesliga geworden sind, ist der Titelhunger auch beim FC Bayern so groß wie lange nicht."

Dreesen über Kane: "Hat sofort Verantwortung übernommen"

Trotz einer Saison ohne Titel zeigte sich Dreesen von der Persönlichkeit Harry Kane begeistert: "Wir haben im vergangenen Sommer gleich bei den ersten Gesprächen mit ihm gemerkt, was für ein gradliniger und konsequenter Typ er ist. Eine große Sportler-Persönlichkeit. Harry hat hier sofort Verantwortung übernommen und war gleich der Leader, den wir uns erhofft hatten."

Und auch abseits des Platzes scheint der Kapitän der englischen Nationalmannschaft Eindruck hinterlassen zu haben: "Die jungen Spieler schauen zu ihm auf, sie orientieren sich an ihm. Harry ist ein absoluter Vollprofi, dazu loyal, bescheiden und bodenständig. Er gibt immer alles, ob auf dem Platz oder im Team. Kein Autogrammwunsch ist ihm zu viel, er nimmt sich Zeit für jedes Kind an der Säbener Straße. Dieser Respekt und das Miteinander – das sind Werte, die ich sehr an ihm schätze."

Auf dem Rasen konnte Kane seinen Wert in der vergangenen Spielzeit bereits häufig zeigen. Mit 44 Toren in 45 Pflichtspielen weist der Engländer eine grandiose Quote auf, sicherte sich mit 36 Treffern in der Bundesliga direkt in seiner ersten Saison die Torjägerkanone. Ein Umstand, der zuvor keine Bundesliga-Neuzugang gelungen war.