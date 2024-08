Entscheidung über Reus-Zukunft gefallen

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn

BVB-Ikone Marco Reus hat angeblich einen neuen Arbeitgeber gefunden

Was die Spatzen schon seit Wochen von den Dächern pfeifen, soll nun in trockenen Tüchern sein: BVB-Ikone Marco Reus, dessen Vertrag bei seinem Haus-und-Hof-Klub nach der vergangenen Saison nicht verlängert wurde, heuert in den USA an. Der 35-Jährige soll bereits bei LA Galaxy unterschrieben haben.

Darüber, wo Marco Reus nach zwölf Jahren beim BVB künftig seine Fußball-Schuhe schnürt, kursierten seit dem Abschied des Offensivspielers aus Dortmund zahlreiche Gerüchte. Das am heißesten gehandelte, soll sich nun bewahrheitet haben. Von nicht näher genannten Quellen will "ESPN" erfahren haben, dass Reus bei LA Galaxy in der US-amerikanischen Major League Soccer angeheuert hat.

Demnach wird noch am Donnerstag eine offizielle Verkündung des Deals erwartet.

In Los Angeles soll man in Reus "das fehlende Puzzleteil" sehen, um die Tabellenführung in der Western Conference zu zementieren, heißt es. Ziel sei der erste Meistertitel seit 2014.

"Ein Spieler mit seinem Profil bringt Erfahrung, Qualität und Vielseitigkeit"

Dass es den 48-maligen Nationalspieler in die MLS verschlägt, kommt nicht überraschend. So sprach Greg Vanney, Trainer bei Galaxy, schon vor drei Wochen über Reus und lobte ihn in höchsten Tönen. "Ein Spieler mit seinem Profil bringt Erfahrung, Qualität und Vielseitigkeit mit, außerdem eine Siegermentalität, eine Meisterschaftsmentalität. Diese Art von Dingen sind immer gut für Teams", sagte Vanney.

In der "Stadt der Engel" trifft Reus übrigens auf zwei alte Bekannte aus der Bundesliga: Ex-Frankfurt-Stürmer Dejan Joveljic ist für Galaxy aktiv, als Kapitän fungiert der Japaner Maya Yoshida, der 2022/23 den Abstieg des FC Schalke nicht verhindern konnte. Zudem zieht das einstige Barca-Talent Riqui Puig die Fäden im Mittelfeld.

Offen lässt "ESPN", wie lange Reus unterschreibt und welchen Verdienst er einstreichen soll. Allerdings hieß es zuletzt, das Gehalt dürfte sich überschaubar gestalten, da in LA bereits drei sogenannte Designated Player unter Vertrag, deren Gehalt über der von der Liga festgelegten Gehaltsobergrenze liegen darf.