Stürmer-Roulette beim HSV: Baumgart mit klarer Ansage

HSV-Coach Steffen Baumgart (l.) mit Ransford Königsdörffer

Robert Glatzel und Davie Selke sollen das neue Traum-Duo im Sturm des Fußball-Zweitligisten Hamburger SV werden. Da beide Torjäger bis zuletzt noch Trainingsrückstand aufwiesen, erhielt an den ersten beiden Spieltagen der neuen Saison zunächst Ransford Königsdörffer seine Bewährungschancen - und liegt in der Stürmer-Hierarchie plötzlich ganz vorne.

Der 22-Jährige traf an den ersten beiden Wochenenden gegen den 1. FC Köln (2:1) und Hertha BSC (1:1) insgesamt dreimal, zeigte sich damit für sämtliche HSV-Tore bislang verantwortlich. Königsdörffer hat damit jetzt schon einen Treffer mehr markiert als in der gesamten Saison 2023/2024, als ihm in 30 Einsätzen nur zwei Tore gelangen.

"Ich mache derzeit Schritte nach vorn" gab sich der Stürmer selbst zuletzt noch bescheiden. Nun, da sowohl Robert Glatzel als auch Davie Selke auf ihre Berufung in die Startformation der Rothosen drängen, hat Cheftrainer Steffen Baumgart endgültig die Qual der Wahl. Schon am kommenden Sonntag beim DFB-Pokalspiel in Meppen (ab 18:00 Uhr) sind alle drei Mittelstürmer einsatzbereit.

Bleibt er bei seinem System mit nur einer echten Sturmspitze, müssten im Zweifel gleich zwei der drei Startelf-Kandidaten zunächst auf die Bank. Alternativ könnte Königsdörffer noch auf den offensiven Flügel ausweichen oder aber Baumgart stellt auf eine Formation mit zwei Mittelstürmern um.

Glatzel und Selke drängen beim HSV in die Startelf

Der Cheftrainer der Rothosen selbst machte kein Geheimnis daraus, dass sich Königsdörffer mit seinen drei Saisontoren in der 2. Bundesliga einen klaren Vertrauensvorschuss erarbeitet habe. "Im Moment ist Ransi die Nummer eins", wurde Baumgart vom "kicker" zitiert.

Vor allem Stürmerstar Robert Glatzel, der sich in der letzten Spielzeit mit 22 Toren noch die Torjägerkanone sicherte, dürfte dies als neue Herausforderung ansehen.

Intern soll das heiße Stürmer-Roulette beim HSV derweil sportlich aufgefasst werden. Königsdorffer selbst betonte gegenüber dem Fachmagazin: "Ich sehe uns nicht als Konkurrenten, sondern als Kollegen. Wir unterstützen uns gegenseitig."

Spätestens, wenn Glatzel nach überstandenen Oberschenkelproblemen und Selke nach ausgeheiltem Mittelfußbruch nun bei voller Belastungsfähigkeit angekommen sind, wird diese Dreier-Beziehung auf die erste Bewährungsprobe gestellt.