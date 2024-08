Götze bestätigt Kontakt zu Messi-Klub Inter Miami

IMAGO/HMB Media

Mario Götze kickt seit 2022 bei Eintracht Frankfurt

Eintracht Frankfurts Mittelfeldspieler Mario Götze hat mehrere Jahre zurückliegende Gespräche mit Inter Miami, dem heutigen Klub von Superstar Lionel Messi, bestätigt.

"Damals war ich 28 und mein Vertrag in Dortmund lief aus. Ich stand in Kontakt mit den Jungs von Inter Miami", sagte Götze in einem Interview mit "transfermarkt.us". Es sei in den Gesprächen um einen Wechsel gegangen "und es war eine Möglichkeit", ergänzte der WM-Finaltorschütze von 2014.

Letztlich kam der Wechsel nach Miami aber nicht zustande. Nach Ende seines unglücklichen zweiten BVB-Gastspiels landete Götze stattdessen in der niederländischen Eredivisie bei der PSV Eindhoven. 2022 kehrte er für drei Millionen Euro zurück in die Bundesliga zu Eintracht Frankfurt.

Die nordamerikanische MLS hat der mittlerweile 32-Jährige aber weiter im Blick. "Ich habe schon ein paar Mal gesagt, dass ich die Vereinigten Staaten sehr mag. Wir reisen oft mit der Familie dorthin. Wir waren schon in L.A., New York und Miami, an der Ost- und Westküste. Es ist sehr interessant, vor allem auch wegen der WM 2026. Ich denke also schon daran."

Er lobte auch die "gute Entwicklung" in der MLS, der Messi-Deal und David Beckhams Engagement in Miami hätten einen "Medien-Hype" erzeugt. "Natürlich war ich nicht in den Stadien und habe nicht jedes Detail verfolgt. Aber von dem, was ich gesehen und gehört habe, ist es durchweg positiv."

Eintracht Frankfurt: Mario Götze lässt seine Zukunft offen

Götze betonte aber, er habe noch einen Vertrag bis 2026 bei Eintracht Frankfurt "und die kommende Saison steht im Vordergrund".

Was danach kommt, ließ der frühere Dortmunder und Münchner offen. "Ich habe in der Vergangenheit gelernt, gerade im Fußball, dass es besser ist, nicht zu planen", sagte Götze.

Mit der SGE hat er nach einer wechselhaften Saison 2023/2024 in der neuen Spielzeit durchaus ambitionierte Ziele. "Ein Erfolg in dieser Saison wäre, wenn wir konstant spielen würden, vor allem in der Bundesliga, im Pokal und in der Europa League. Ich denke, das ist die größte Herausforderung für uns", erklärte Götze.