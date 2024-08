Sahin-Klartext über Süle: "Es liegt nur an Niki"

IMAGO/Mario Hommes/DeFodi Images

Niklas Süle kämpft bei Borussia Dortmund um seinen Stammplatz

Niklas Süle hat sich nach einer aus persönlicher Sicht katastrophalen Saison bei Borussia Dortmund topfit zurückgemeldet. Der neue BVB-Trainer Nuri Sahin hat vor dem ersten Pflichtspiel der Saison am Samstag (18:00 Uhr) im DFB-Pokal gegen den 1. FC Phönix Lübeck nun noch einmal deutlich gemacht, dass sich der Innenverteidiger konstant von einer besten Seite zeigen muss.

"Ich habe Niki in den letzten acht Monaten kennengelernt: Er weiß selbst, dass er mit der Rückrunde nicht zufrieden sein konnte", stellte Sahin auf seiner ersten Pflichtspiel-Pressekonferenz als hauptverantwortlicher BVB-Trainer klar: "Aber er hat es verstanden."

Er habe im Sommer "sehr viele Gespräche" mit Süle geführt, so Sahin. Auch im Umfeld des Profis seien genügend Personen, die ihm wieder auf die Beine helfen könnten. Nicht zuletzt habe der BVB Süle "klar aufgezeigt, warum man ihn hierhergeholt hat und was man von ihm erwartet. Das habe ich auch getan", sagte Sahin, der nachschob: "Es liegt nur an Niki."

Süle war vor zwei Jahren ablösefrei vom FC Bayern zum BVB gewechselt. Seinem Anspruch als Führungsspieler hinkte der 28-Jährige aber vor allem in der vergangenen Saison meilenweit hinterher. Immer wieder hatte Süle zudem mit Gewichtszunahmen zu kämpfen, auch mentale Probleme offenbarte er jüngst in einem "Sport1"-Interview. Die Heim-EM fand ohne den BVB-Profi statt.

BVB "verpflichtet keine schlechten Spieler"

Zwar verließ Abwehrchef Mats Hummels die Schwarz-Gelben im Sommer, dafür wurde mit Waldemar Anton vom VfB Stuttgart aber neue Konkurrenz verpflichtet. Leicht wird es Süle daher nicht haben, nachhaltig zurück in die Startelf zu rücken.

Mit Blick auf Süles mentale Probleme hob sein Cheftrainer derweil hervor, "jeden einzelnen Spieler unterstützen" zu wollen. Die Herausforderungen im Profifußball, "gerade mit Social Media", seien enorm, sagte Sahin: "Es gibt sehr viel Druck." Von den Qualitäten Süles ist er ohnehin überzeugt: "Borussia Dortmund verpflichtet keine schlechten Spieler."

In sein Pflichtspieldebüt als Chefcoach geht Sahin derweil mit voller Zuversicht. "Es fühlt sich sehr, sehr gut an. Ich fühle mich bereit, und ich weiß, dass die Mannschaft bereit ist", sagte er: "Ich bin sehr glücklich, was die Jungs alles mitnehmen und aufnehmen. Ich habe eine Mannschaft gesehen, die jederzeit alles gemeinsam getan hat. Wir sind noch lange nicht am Ziel, aber der Weg ist der richtige."