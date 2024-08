Fix! Reus wechselt in die USA

AFP/SID/INA FASSBENDER

Tschüss, Deutschland: Reus' Wechsel ist perfekt

Der frühere Fußball-Nationalspieler Marco Reus hat endgültig den Schritt über den großen Teich in die nordamerikanische Major League Soccer (MLS) gewagt. Der Wechsel des 35-Jährigen zu LA Galaxy ist offiziell, am Donnerstagnachmittag bestätigten die US-Amerikaner die Personalie. Reus, bis zum Sommer bei Borussia Dortmund unter Vertrag, erhält einen Kontrakt über zweieinhalb Jahre bis Ende 2026. In der MLS endet die Saison stets mit dem Kalenderjahr.

"Marco Reus ist ein Weltklasse-Spieler, der sich auf dem höchsten Level des Sports ausgezeichnet hat", sagte Galaxys General Manager Will Kuntz: "Darunter zwei Champions-League-Finals und eine Weltmeisterschaft mit Deutschland."

Der Rekordmeister aus Los Angeles steht derzeit an der Spitze der Western Conference. Routinier Reus hatte den Champions-League-Finalisten aus Dortmund nach der vergangenen Bundesliga-Saison verlassen und gilt damit als vertragsloser Spieler. Er stand zwölf Jahre beim BVB unter Vertrag.