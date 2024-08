BVB verkündet Rekord-Zahlen

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Hans-Joachim Watzke verkündet positive BVB-Zahlen

Rekord-Zahlen bei Borussia Dortmund: Der BVB hat in einem äußerst erfolgreichen Geschäftsjahr 2023/2024 erstmals die 500-Millionen-Marke beim Umsatz ohne Transfers geknackt.

"Das ist meine 20. Bilanz-Pressekonferenz - und sicher eine der erfreulicheren", sagte Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke am Freitag in Dortmund. "Wir haben 2019 vor Corona gesagt, dass wir uns als Ziel setzen, irgendwann einmal mehr als 500 Millionen Euro Umsatz ohne Transfers zu machen. Das haben wir jetzt geschafft, fünf Jahre später. Nach alter Rechnungsart wären es sogar 607 Millionen Euro Umsatz inklusive der Transfer-Erträge gewesen."

509,1 Millionen Euro betrug der Konzern-Gesamtumsatz des BVB, ein Plus von 21 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Der Nettogewinn nach Steuern lag bei 44,3 Millionen Euro, 34,8 Millionen mehr als 2022/23, und sei "der zweithöchste, den wir je erzielt haben", freute sich Watzke.

Er bescheinigte dem BVB "eine Wachstumsdynamik" und ergänzte: "Ich bin zuversichtlich, dass sich das auch weiter abbilden wird." Einen Beitrag hätten laut Watzke auch der Transfer von Jude Bellingham zu Real Madrid für über 100 Millionen Euro geleistet sowie der Einzug ins Champions-League-Finale, das der BVB gegen Real Madrid mit 0:2 verloren hatte.

Der BVB will pro bezugsberechtigter Aktie sechs Cent Dividende auszahlen.

BVB: Finanzahlen als "Zeichen der Strahlkraft"

Finanz-Geschäftsführer Thomas Treß wertete die positive wirtschaftliche Entwicklung als "Zeichen der Strahlkraft von Borussia Dortmund".

Er berichtete auch von einem Plus im Merchandising sowie im Catering und kündigte an, der BVB wolle "klimaneutral" arbeiten und innerhalb der Bundesliga in Sachen Nachhaltigkeit "eine Vorreiterrolle übernehmen".

Dafür soll unter anderem 2025 auf dem Dach des Signal Iduna Parks eine neue Solaranlage installiert werden, die 40 Prozent des Energiebedarfs im Stadion abdecken soll.

Daneben setzt der BVB künftig in seiner Arena auf Fernwärme und will bis 2027/2028 auch am Trainingsgelände in Dortmund-Brackel eine Photovoltaikanlage installieren.