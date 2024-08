Kane "komplett bereit" für die neue Saison

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Harry Kane trägt seit 2023 das Trikot des FC Bayern

Bereits zum Ende der vergangenen Saison hatte Harry Kane mit Problemen am Rücken zu kämpfen, die verhinderten, dass der Angreifer dem FC Bayern im Schlussspurt zur Verfügung steht. Auch bei der anschließenden Europameisterschaft wirkte der Engländer nicht im Vollbesitz seiner Kräfte. Zu seinem Zustand hat sich der Torjäger nun selbst geäußert.

Beim DFB-Pokalspiel bei Zweitligist SSV Ulm musste Harry Kane mit der ungewohnten Rolle als Joker vorlieb nehmen. Erst in der 63. Minute durfte der Angreifer den Rasen im Donaustadion betreten. Seine Einwechslung krönte der Torjäger in der Nachspielzeit mit dem Treffer zum 4:0-Endstand für den FC Bayern.

Zuletzt hatte sich der Kapitän der Three Lions mit Rückenproblemen und anderen Blessuren durch den Saisonendspurt beim FC Bayern geschleppt. Auch bei der EM war er offenbar nicht vollständig fit. Pünktlich zum Bundesliga-Auftakt der Münchner gegen den VfL Wolfsburg am kommenden Sonntag will Kane aber wieder im Vollbesitz seiner Kräfte sein.

FC Bayern: Harry Kane endlich wieder schmerzfrei

"Ich fühle mich gut, mein Körper fühlt sich gut und ich habe keine Schmerzen. Es geht bei mir jetzt darum, zurück ins optimale Fitnesslevel zu kommen. Ich hatte gute Wochen, um mich zu erholen - Tag für Tag werde ich fitter und nächste Woche sollte ich dann komplett bereit für die neue Saison sein", erklärte der 31-Jährige am Freitagabend gegenüber "Sky".

Gegen die Wölfe dürfte der Mittelstürmer dann auch wieder in der Anfangsformation von Neu-Cheftrainer Vincent Kompany stehen, für den Kane nur lobende Worte fand. "Er bringt eine gute frische Energie mit, er will mit viel Ballbesitz und hohem Druck spielen und viele Tore schießen und ich finde, das passt zu uns", freute sich der ehemalige Spurs-Star.

"Ich glaube, dass wir seine Ideen Woche für Woche besser verstehen und uns so stetig verbessern", legte Kane im Anschluss an den souveränen Erstrunden-Erfolg in Ulm nach.