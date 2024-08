Bayer blockt Interesse an Leistungsträger ab: "Unantastbar"

IMAGO/Anke Waelischmiller/Sven Simon

Edmond Tapsoba jubelt mit dem Supercup

Bayer Leverkusen Edmond Tapsoba hat sich durch gute Leistungen in der Double-Saison ins Schaufenster gestellt. Aus Frankreich und Saudi-Arabien gibt es Interesse. Leverkusen blockt aber mit einer klaren Ansage ab.

Wie Transfer-Insider Fabrizio Romano berichtet, haben einige Teams aus der saudischen Pro League den Bayer-Innenverteidiger ins Visier genommen. Er sei einer der Hauptziele der Transferaktivitäten, berichtet der Italiener.

Die Leverkusener sollen aber deutlich gemacht haben, dass der 25-Jährige nicht zum Verkauf stehe. Die Botschaft sei: Tapsoba ist unantastbar und man möchte ihn unbedingt behalten.

Der Vertrag des Spielers unterm Bayer-Kreuz läuft noch bis 2028. Problem für die Werkself: Tapsobas Vertrag hat eine Ausstiegsklausel. Diese liegt bei 95 Millionen Euro. Im Fall der Fälle wären man eventuell machtlos.

PSG-Interesse schmeichelt Tapsoba

Zuletzt war bekannt geworden, dass auch Paris Saint-Germain ins Rennen um Tapsoba eingestiegen sein soll.

"Natürlich freut es mich, wenn ich mit großen Vereinen wie PSG in Verbindung gebracht werde", bekannte der Abwehrspieler in einem Interview mit der "Sport Bild": "Das zeigt, dass ich einen guten Job mache."

Trotz der Ausstiegsklausel gilt ein Abschied aktuell als sehr unwahrscheinlich, zumal sich der Spieler am Rhein "sehr wohl und zu Hause" fühlt.

"Unsere Stärke ist der Zusammenhalt im Team, in der Kabine und auch im privaten Leben. Vom ersten Tag an hat der Verein, allen voran Simon Rolfes (Bayer-Sportdirektor, Anm. d. Red.), alles dafür getan, damit ich mich wie zu Hause fühlen konnte", so der Nationalspieler von Burkina Faso.

In der neuen Saison will Edmond Tapsoba nun "mehr Verantwortung übernehmen und vor allem auch den jüngeren Spielern helfen". Seine Erfahrungen "unter mehreren Trainern in mehreren Defensiv-Formationen" sollen auch seinen Mannschaftskollegen zugutekommen.

Mit Bayer 04 holte er am Samstagabend gegen den VfB Stuttgart im Supercup schon den ersten Pokal der neuen Saison.