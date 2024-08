Neuer-Entscheidung über DFB-Zukunft naht

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Manuel Neuer wird zeitnah über seine Zukunft im DFB-Tor sprechen

Die sportliche Zukunft von Manuel Neuer im DFB-Trikot ist noch ungeklärt. Das soll sich schon bald ändern, kündigte DFB-Sportdirektor Rudi Völler an.

Ist nach acht Turnieren mit der deutschen Nationalmannschaft Schluss für Manuel Neuer? Das ist eine der großen Fragen, die das DFB-Team nach der Europameisterschaft im eigenen Land umtreibt.

Sportdirektor Rudi Völler hat nun eine zeitnahe Entscheidung in der Causa Neuer angekündigt.

"Es wird sicherlich vor der Nominierung, die wird übernächste Woche sein, bis dahin wird es eine Entscheidung geben, was Manuel angeht", sagte Völler im "Sport1-Doppelpass". Völler erklärte, dass sich zuerst Neuer selbst äußern werde. Der Weltmeister von 2014 habe es verdient, "selbst den ersten Aufschlag zu haben, wie es weitergeht".

Im Vergleich zu den Weltmeister-Kollegen Thomas Müller und Toni Kroos hatte Neuer seine Zukunft zunächst noch offen gelassen. Kroos und Müller haben ihre End eder DFB-Karriere vor bzw. nach der Heim-EM mitgeteilt.

Neuer: Müssen noch Gespräche stattfinden

"Es ist für mich noch nicht an der Zeit, irgendwas bekanntzugeben und zu sagen, wie es jetzt weitergeht. Da müssen noch ein paar Gespräche stattfinden", hatte Neuer zuletzt auf der Südkorea-Reise des FC Bayern München in Seoul verkündet.

Der Bundestrainer hatte direkt nach dem EM-Aus einen weiteren großen personellen Umbruch im Team ausgeschlossen. "Es macht keinen Sinn, den kompletten Kader durchzuwürfeln. Wir haben einen großen Stock, der die WM noch spielen kann", sagte Nagelsmann damals. Lediglich in Nuancen werde er das Team bei den nächsten Länderspielen ändern und weiter verjüngen. Als Kapitän plant Nagelsmann weiterhin mit Ilkay Gündogan vom FC Barcelona.

Völler bezeichnete Neuer in der TV-Sendung als einen "Weltklasse"-Torwart, lobt aber auch dessen ewigen Rivalen Marc-André ter Stegen.

Nagelsmann wird die Nationalmannschaft nach DFB-Angaben am Montag, 2. September, im Homeground von Ausrüster Adidas in Herzogenaurach versammeln. Der Kader werde in der Woche davor bekanntgeben, teilte der DFB mit.

In der Nations League trifft die deutsche Mannschaft in der höchsten Liga am 6. September zum Auftakt in Düsseldorf auf EM-Gruppengegner Ungarn. Drei Tage später kommt es zum Topspiel gegen die Niederlande. Weiterer Gruppengegner ist Bosnien-Herzegowina.