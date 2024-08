Neue Details zum Frankfurter Theate-Coup

IMAGO

Arthur Theate hat bereits 18 Länderspiele für Belgien bestritten

Eintracht Frankfurt hat am Sonntag die Verpflichtung des belgischen Nationalspielers Arthur Theate vom französischen Erstligisten Stade Rennes bekannt gegeben. Nun kommen neue Details über die Transfer-Modalitäten heraus. Der SGE scheint ein regelrechter Coup gelungen zu sein.

Arthur Theate wechselt auf Leihbasis mit anschließender Kaufoption zu Eintracht Frankfurt. So teilten es die Hessen am Sonntag im Zuge der offiziellen Bestätigung mit.

Laut "kicker" bleibt in der Mitteilung allerdings ein nicht unwesentliches Detail unerwähnt: Sollten bestimmte Parameter im Verlauf der Saison erfüllt werden, wird die Kaufoption automatisch in eine -pflicht umgewandelt. Um welche Voraussetzungen es sich genau handelt, geht aus dem Bericht in der Montagsausgabe des Fachblattes nicht hervor.

Klar ist: Kommt eine feste Verpflichtung zustande, muss Eintracht Frankfurt 13 Millionen Euro an Stade Rennes überweisen - angesichts des Potenzials des 24-Jährigen durchaus ein Schnäppchen, wenngleich Theate dann zum teuersten Verteidiger der SGE-Geschichte avancieren würde. Der Marktwert des Belgiers wird immerhin auf 20 Millionen Euro taxiert.

Eintracht Frankfurt schon 2023 an Theate dran

Theate soll am Main den Ecuadorianer Willian Pacho ersetzen, der in der vergangenen Woche für rund 40 Millionen Euro zu Paris Saint-Germain gewechselt ist. "Er ist jemand, der sehr gerne Führung übernimmt, trotz seines jungen Alters von 24 Jahren", sagte Trainer Dino Toppmöller. "Ein Spieler, der uns sehr, sehr guttun wird."

Wie zudem Manager Markus Krösche verriet, hatte sich die SGE schon im Sommer 2023 "sehr lange" und "sehr intensiv" mit dem Abwehrspieler beschäftigt: "In der vergangenen Saison war es wirtschaftlich nicht möglich, diesen Transfer zu stemmen."

Zu einem Blitzdebüt im DFB-Pokal am Montagabend gegen Eintracht Braunschweig 20:45 Uhr) wird Linksfuß Theate derweil nicht kommen, da die Registrierungsfrist zum Zeitpunkt des Transfer-Vollzugs schon abgelaufen war.