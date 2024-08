Kimmich-Zukunft beim FC Bayern weiter offen

IMAGO/Markus Ulmer

Joshua Kimmich spielt seit 2015 beim FC Bayern

Joshua Kimmich geht in seine zehnte Saison beim FC Bayern. Ob es die letzte Spielzeit des Routiniers in München wird, steht weiterhin nicht fest.

Laut "kicker" gibt es in den Verhandlungen über eine mögliche Vertragsverlängerung bis dato "keinen Durchbruch".

Kimmich ist noch bis 2025 an den FC Bayern gebunden. Nachdem es lange Spekulationen über einen potenziellen Wechsel des 29-Jährigen noch in diesem Sommer gab, scheint dieser unter dem neuen Trainer Vincent Kompany in der anstehenden Saison eine wichtige Rolle einzunehmen.

Kimmich spielt in München fortan wieder im Mittelfeldzentrum. "Man plant ja vorher etwas. Für uns war klar, dass Josh bei uns wieder in der Mitte enden wird. Wir haben uns unsere Gedanken gemacht", wurde Bayerns Sportvorstand Max Eberl zuletzt von "Bild" zitiert.

Kapitän Manuel Neuer bestätigte ebenfalls den Mittelfeld-Plan um Kimmich.

Der Bayern-Star hatte unter Kompany-Vorgänger Thomas Tuchel sowie in der deutschen Nationalmannschaft zuvor als Rechtsverteidiger agiert. Beim Pflichtspielauftakt im DFB-Pokal beim SSV Ulm (4:0) nahm der gebürtige Rottweiler im zentralen Mittelfeld den offensiveren Part neben Aleksandar Pavlovic ein. Von sport.de gab es für die ansprechende Leistung die Note 2,0.

Unterschiedliche Meinungen beim FC Bayern?

Die Verträge von Alphonso Davies und Leroy Sané enden an der Säbener Straße ebenfalls 2025. Beim FC Bayern soll "keine allgemeine Einigkeit in der Zukunftsfrage bei den einzelnen Personalien herrschen", schreibt der "kicker".

Davies darf den Verein angeblich "bei einem passenden Angebot" verlassen. Der Linksverteidiger wurde sich mit den Münchnern bislang nicht bezüglich des Gehalts einig.

Sportvorstand Eberl, Sportdirektor Christoph Freund und Co. dürften beim FC Bayern in den kommenden Wochen und Monaten also noch wichtige Gespräche zu führen haben.