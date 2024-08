Star des FC Bayern könnte neuer DFB-Kapitän werden

IMAGO/Matthias Koch

Wird Joshua Kimmich (r.) vom FC Bayern neuer DFB-Kapitän?

Joshua Kimmich vom FC Bayern ist offenbar Favorit auf die Nachfolge von Ilkay Gündogan als Kapitän der deutschen Fußball-Nationalmannschaft.

Das berichtet "Sky". Kimmich fungierte bereits bei der zurückliegenden Heim-EM als erster Stellvertreter Gündogans. Eine Beförderung in der Hierarchie wäre also keine große Überraschung, zumal der 29-Jährige unter Bundestrainer Julian Nagelsmann auch auf dem Weg zur WM 2026 in Kanada, den USA und Mexiko gesetzt sein dürfte.

Gündogan hatte am Montag seinen DFB-Rücktritt verkündet. "Liebes Fußballdeutschland, nach einigen Wochen Bedenkzeit bin ich zu dem Entschluss gekommen, dass es an der Zeit ist, meine Nationalmannschaftskarriere zu beenden", schrieb er in den sozialen Netzwerken.

Er blicke " mit sehr viel Stolz auf 82 Länderspiele für mein Heimatland zurück – eine Zahl, die ich mir so hätte niemals erträumen können als ich 2011 mein Debut für die A-Nationalmannschaft gegeben habe", so der 33-Jährige.

Er habe schon vor der EM "in meinem Körper, aber auch in meinem Kopf eine gewisse Müdigkeit" verspürt, "die mich zum Nachdenken gebracht hat", teilte der Mittelfeldakteur mit. Er verwies in diesem Zusammenhang auch auf die zunehmende Anzahl der Spiele auf Vereins- und Länderspielebene.

Nationalmannschaft: Julian Nagelsmann adelt Ilkay Gündogan

Nagelsmann würdigte den Profi des FC Barcelona. "Ich bin sehr stolz, dass İlkay unser Kapitän war. Er hat häufig selbst geglänzt, noch häufiger hat er andere in der Nationalmannschaft glänzen lassen. Sein feiner Fuß wird uns fehlen, seine guten Ideen", sagte der Bundestrainer.

Er adelte Gündogan als "herausragenden Kapitän", mit dem er gerne noch weiter zusammengearbeitet hätte. "Die Tür bei der Nationalmannschaft ist nie ganz geschlossen, aber wir respektieren seine Entscheidung und wünschen ihm für seine Zukunft beruflich und privat nur das Beste."