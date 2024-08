Verwirrung um Zukunft von Thomas Müller

IMAGO/Markus Ulmer

Wird Thomas Müllers 17. Saison beim FC Bayern seine letzte?

Das Kapitel deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat Thomas Müller nach dem Ausscheiden des DFB-Teams im Viertelfinale der EURO 2024 gegen Spanien bereits geschlossen, ob seine 17. Profisaison in Reihen des FC Bayern ebenfalls seine letzte sein wird, ist hingegen eine Frage, auf die es noch keine Antwort gibt - oder doch?

"Der Fußball ist meine Liebe und meine Leidenschaft. Deshalb versuche ich, so lange wie ich kann weiterzumachen", erklärte Thomas Müller Anfang August während der Asienreise, des FC Bayern. Dass er noch kann, bewies das Urgestein der Münchner unlängst beim Pflichtspielauftakt seines Klubs, als er beim 4:0-Sieg in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen den SSV Ulm zwei Treffer erzielte und ein weiteres Tor vorbereitete.

"Ich fühle mich sehr gut, nicht nur körperlich, sondern auch so mit den Jungs", kommentierte der 131-fache Nationalspieler seine Gala und ergänzte: "Ich habe Spaß am Spiel und dementsprechend war es für mich nichts Besonderes, aber es ist natürlich schön, so gut reinzustarten."

Die "Abendzeitung München" will dennoch erfahren haben, dass alles auf eine Karriereende im kommenden Sommer hinausläuft.

Thomas Müller vor irrem Rekord beim FC Bayern

Im "Umfeld der Bayern", so die Zeitung, gehe jeder davon aus, dass Müller 17. Saison beim deutschen Rekordmeister auch seine letzte im Profifußball sein wird.

Berichte, dass man Müller dann allerdings gerne weiter an der Säbener Straße beschäftigen würde, befeuert die "AZ" zudem. Konkret wird gemutmaßt, Müller könnte sich 2025 als Co-Trainer dem Team um Coach Vincent Kompany anschließen.

So oder so wird Müller am Ende seiner Bayern-Zeit wohl einen Platz in den Geschichtsbüchern innehaben, den ihm so schnell niemand nehmen machen wird. Mit 708 Pflichtspielen für die Münchner rangiert er aktuell nur noch einen Einsatz hinter Rekordhalter Sepp Maier. Dass Müller diese Marke überflügeln wird, dürfte außer Frage stehen.